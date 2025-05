Dan Ettinger e Alexei Volodin celebrano Šostakovi? e Rachmaninov al Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo domenica 4 maggio, con il ritorno sul podio del direttore musicale Dan Ettinger, affiancato dal virtuosismo del pianista Alexei Volodin.Per il prossimo appuntamento della Stagione di Concerti 20242025, in programma domenica 4 maggio alle ore 19:00, il Teatro lirico di Napoli offrirà una serata dedicata alle molteplici sfaccettature del genio di Dmitrij Šostakovi? e al lirismo giovanile di Sergej Rachmaninov.Il concerto si aprirà con una vivace esplorazione delle Suite orchestrali di Šostakovi?, frutto della sua rielaborazione di lavori precedenti con il contributo di Levon Atovmyan. Si potranno ascoltare le suggestive atmosfere del “Valzer lirico” dalla “Suite da balletto n. 1” (originariamente dalla “Suite per orchestra jazz n. 🔗 Un viaggio musicale intenso e variegato attende il pubblico deldi Sandomenica 4 maggio, con il ritorno sul podio del direttore musicale Dan, affiancato dal virtuosismo del pianista.Per il prossimo appuntamento della Stagione di Concerti 20242025, in programma domenica 4 maggio alle ore 19:00, illirico di Napoli offrirà una serata dedicata alle molteplici sfaccettature del genio di Dmitrij? e al lirismo giovanile di Sergej.Il concerto si aprirà con una vivace esplorazione delle Suite orchestrali di?, frutto della sua rielaborazione di lavori precedenti con il contributo di Levon Atovmyan. Si potranno ascoltare le suggestive atmosfere del “Valzer lirico” dalla “Suite da balletto n. 1” (originariamente dalla “Suite per orchestra jazz n. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Russia, presidente della Duma Volodin attacca Kaja Kallas: "Va rimossa e processata da tribunale internazionale, alimenta russofobia" - La donna ha invitato i Paesi dell'UE e i candidati ad entrare a non partecipare alle celebrazioni per la vittoria sovietica nella II Guerra Mondiale Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha richiesto che Kaja Kallas, Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politic 🔗ilgiornaleditalia.it

Dan Ndoye, il giovane talento svizzero che fa volare alto il Bologna - Dan Ndoye, attaccante svizzero classe 2000, sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia del Bologna, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. Nato a Nyon da madre svizzera e padre senegalese, Ndoye inizia la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Losanna. Esordisce in prima squadra nella stagione 2018-2019, mettendo a segno 6 gol in 15 presenze. La stagione successiva è fondamentale per la sua crescita: con 5 reti in 30 partite, contribuisce alla promozione del Losanna in Super League. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Trump nomina Dan Bongino, podcaster ultraconservatore, vice capo dell’Fbi: nuova bufera in arrivo - Roma, 24 febbraio 2025 – Ennesima bufera sulle nomine di Donald Trump. Nell’occhio del ciclone questa volta è finita la scelta di piazzare Dan Bongino a vice capo dell’Fbi. Un incarico che solitamente viene assegnato solo ad agenti con una significativa carriera nel bureau federale. Bongino, ex conduttore di Fox News e ora “uno dei podcaster più di successo”, come lo descrive il tycoon annunciando la nomina su Truth, è noto per le sue posizioni ultra conservatrici. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Dan Ettinger e Alexei Volodin celebrano Šostakovic e Rachmaninov al Teatro di San Carlo; TEATRO SAN CARLO Stagione Sinfonica, Dan Ettinger e Alexei Volodin in concerto domani 4 maggio, ore 19:00. 🔗Cosa riportano altre fonti

TEATRO SAN CARLO - Stagione Sinfonica, Dan Ettinger e Alexei Volodin in concerto domenica 4 maggio - Torna Dan Ettinger sul podio del Teatro di San Carlo per il prossimo appuntamento della Stagione di Concerti 2024/2025. Domenica 4 maggio, alle ore 19:00, il direttore musicale del Lirico di Napoli di ... 🔗napolimagazine.com