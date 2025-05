DALL’OLIMPO AL MONDO! Constantini Mosaner travolgono la Scozia e conquistano l’oro iridato di curling misto!

Invitti. Imbattibili. Invincibili. Padroni del gioco. Dominatori. Gli aggettivi si possono sprecare per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che hanno conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di curling doppio misto: gli azzurri si sono laureati Campioni del MONDO sul ghiaccio di Fredericton (Canada), trionfando da Campioni Olimpici. Un numero di altissima caratura agonistica, degno soltanto dei veri fuoriclasse nel panorama sportivo internazionale.La coppia tricolore è semplicemente la più forte in questa specialità e ha dettato legge ancora una volta: proprio come tre anni fa ai Giochi di Pechino 2022 ha tramortito l'intera concorrenza vincendo tutte le partite disputate. Undici affermazioni di fila in terra asiatica, undici sigilli consecutivi alle latitudini nordamericane. Nessuno è capace di piegare il talento di Amos Mosaner e Stefania Constantini, nessuno è in grado di frenarli, nessuno riesce a tenere testa ai conquistatori.

