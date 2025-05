Dalla truffa alla crostata Cosi i veri carabinieri hanno salvato l’oro di una nonna

Una truffa studiata nei minimi dettagli si è trasformata in un clamoroso autogol per due donne napoletane, di 37 e 68 anni, finite in manette grazie all'intervento dai veri carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. Sì, perché le due truffatrici si erano finte operatrici dell'Arma.

Whatsapp, attenzione alla truffa della ballerina: cosi si impadroniscono del tuo account – Un messaggio su WhatsApp arriva improvvisamente, accompagnato dalla foto di una ballerina con il body nero e una gamba alzata. Sotto l'immagine, un testo chiede: "Per favore, votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, basta un click per farle vincere il concorso". Sembra innocuo, ma chi clicca sul link finisce dritto nella trappola.

ChatGPT continua a far parlare di sé. Dopo aver stupito il mondo con la possibilità di trasformare qualsiasi immagine in un'opera in stile Ghibli, l'ultimo aggiornamento del chatbot firmato OpenAI apre ora un fronte ben più delicato: la generazione di scontrini e ricevute fittizie, estremamente realistici. Grazie alle nuove funzionalità introdotte, l'intelligenza artificiale è oggi in grado di scrivere testo leggibile direttamente nelle immagini.

"Ti do 20 euro per ogni incendio": così funzionava la truffa dell'ex carabiniere a Sabaudia - Il trucco era semplice: dietro compenso di 20 euro a rogo, un complice appiccava l'incendio ed Enzo Cestra, con i suoi uomini, lo spegneva. Per ogni intervento riceveva un compenso dalla Regione Lazio e in quattro anni ha ottenuto ben 33mila euro.

