Dalla passerella alla partita | le probabili formazioni della Supercoppa

© Anteprima24.it - Dalla passerella alla partita: le probabili formazioni della Supercoppa della sfida di Supercoppa contro il Padova. Il tecnico, pur dovendo fare i conti con diverse defezioni – tra infortuni muscolari e influenze stagionali – vuole onorare l’impegno schierando la miglior formazione possibile. In porta tornerà Iannarilli, protetto Dalla solida linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano. A centrocampo, le condizioni di Palmiero restano decisive per il modulo: se non dovesse farcela, sarà Palumbo ad agire da play, con Rocca e Armellino ai lati. In avanti, confermata la coppia Lescano–Patierno, con Panico favorito nel ruolo di trequartista.Sponda Padova, davanti non si discute Bortolussi: sarà lui il terminale offensivo della squadra veneta. 🔗 Tempo di lettura: 3 minutiNonostante un clima di festa e grande entusiasmo, Raffaele Biancolino tiene alta la concentrazione in vistasfida dicontro il Padova. Il tecnico, pur dovendo fare i conti con diverse defezioni – tra infortuni muscolari e influenze stagionali – vuole onorare l’impegno schierando la miglior formazione possibile. In porta tornerà Iannarilli, protettosolida linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano. A centrocampo, le condizioni di Palmiero restano decisive per il modulo: se non dovesse farcela, sarà Palumbo ad agire da play, con Rocca e Armellino ai lati. In avanti, confermata la coppia Lescano–Patierno, con Panico favorito nel ruolo di trequartista.Sponda Padova, davanti non si discute Bortolussi: sarà lui il terminale offensivosquadra veneta. 🔗 Anteprima24.it

