dalla francia fino a lucignana alexandre arriva in bicicletta alla libreria di alba donati

Lucignana, 3 maggio 2025 – Arrivi importanti alla libreria Sopra la Penna di Alba Donati che, in questo caso speciale, non riguardano però copie di libri particolarmente ambiti e attesi dai lettori appassionati che frequentano abitualmente il caratteristico cottage letterario della famosa poetessa e scrittrice di Lucignana, Si tratta, bensì, della venuta di un cinquantenne giunto appositamente per visitare la caratteristica libreria del borgo nel Comune di Coreglia, direttamente Dalla Francia in sella alla sua bici, con la quale ha percorso circa 900 km. Lo scorso anno Alexandre Donnat, questo è il nome del francese appena arrivato a Lucignana, ha avuto una grande crisi personale e in questo delicato periodo della sua vita ha trovato conforto nella libreria "Nos madeleines de Proust & Salon de thé" in Place Jean Monnet a Saint Rambert, dove ha passato molto del suo tempo a leggere, immergendosi in mille mondi diversi.

