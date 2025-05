Dal vibratore rotto al contenitore per urinocoltura | cosa troviamo oggi nei cestini dei parchi?

© Lortica.it - Dal vibratore rotto al contenitore per urinocoltura: cosa troviamo oggi nei cestini dei parchi? cestini dei parchi pubblici, tra un cartoccio di gelato e un pacchetto di sigarette, spunta il meglio del peggio. Al Parco Ducci di Arezzo – sì, proprio quello dove sorge il centro prelievi – un cittadino ha segnalato (con tanto di foto) un cestino contenente un contenitore per urinocoltura e alcune provette. con le feci. Avete letto bene: urine conservate per 2448 ore e campioni biologici lì, a fare bella mostra accanto a un fazzoletto usato. 🔗 Abbiamo documentato di tutto: materassi accampati tra i cespugli, divani panoramici abbandonati nei boschi, sanitari che sbucano come funghi e ogni genere di arredo urbano posticcio lasciato al verde della nostra inciviltà. Una galleria degli orrori degna di un reality show dedicato al peggiore del riciclo.E quando pensavamo che l’inventiva dell’abbandono avesse raggiunto il limite, eccoci serviti: neideipubblici, tra un cartoccio di gelato e un pacchetto di sigarette, spunta il meglio del peggio. Al Parco Ducci di Arezzo – sì, proprio quello dove sorge il centro prelievi – un cittadino ha segnalato (con tanto di foto) un cestino contenente unpere alcune provette. con le feci. Avete letto bene: urine conservate per 2448 ore e campioni biologici lì, a fare bella mostra accanto a un fazzoletto usato. 🔗 Lortica.it

