Dal prodotto al mercato alla Cattolica arriva lo chef Bruno Barbieri

© Ilpiacenza.it - "Dal prodotto al mercato", alla Cattolica arriva lo chef Bruno Barbieri Cattolica a Piacenza, la lezione rivolta agli studenti delle scuole superiori dal titolo "Dal prodotto al mercato - Creatività e ricerca per l’innovazione di branding", a cui interverrà lo chef Bruno. 🔗 Lunedì 5 maggio, dalle ore 10,30 alle 12,30, si terrà all’auditorium G. Mazzocchi dell’Universitàa Piacenza, la lezione rivolta agli studenti delle scuole superiori dal titolo "Dalal- Creatività e ricerca per l’innovazione di branding", a cui interverrà lo. 🔗 Ilpiacenza.it

Mercato Napoli, addio al top in estate: arriva il chiarimento in diretta - L'articolo Mercato Napoli, addio al top in estate: arriva il chiarimento in diretta proviene da TvPlay.it. 🔗tvplay.it

Doppio appuntamento in centro, arriva la Fiera di Primavera e il mercato "Regioni d'Europa" - Nel fine settimana che precede la Pasqua, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, il centro storico di Cesena ospita due importanti eventi fieristici che puntano a mettere in connessione diversi settori produttivi, a stimolare l’interesse turistico e valorizzare le piazze e le vie del cuore della... 🔗cesenatoday.it

A Romagnano arriva il Mercato della terra delle Colline Novaresi - Parte quest'anno da Romagnano Sesia il tour del Mercato della terra delle Colline Novaresi sul territorio. Domenica 23 marzo giunge infatti per la prima volta in paese il mercato di Slow Food: in piazza della Libertà dalle 10 alle 18 ci saranno oltre una ventina di piccoli produttori locali... 🔗novaratoday.it

