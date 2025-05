Dal prodotto al mercato alla Cattolica arriva lo chef Bruno Barbieri

"Dal prodotto al mercato", alla Cattolica arriva lo chef Bruno Barbieri - Lunedì 5 maggio, dalle ore 10,30 alle 12,30, si terrà all’auditorium G. Mazzocchi dell’Università Cattolica a Piacenza, la lezione rivolta agli studenti delle scuole superiori dal titolo "Dal prodotto al mercato - Creatività e ricerca per l’innovazione di branding", a cui interverrà lo chef Bruno... 🔗ilpiacenza.it

