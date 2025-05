Dal Lecce al Lecce | Lukaku cerca il gol che vale lo scudetto

© Napolipiu.com - Dal Lecce al Lecce: Lukaku cerca il gol che vale lo scudetto Lecce al Lecce: Lukaku cerca il gol che vale lo scudetto">Cinque anni dopo il debutto in A con gol proprio contro i salentini, Big Rom sfida ancora il Lecce. Ma stavolta c’è in palio il primo postoCerte storie si chiudono dove sono cominciate. Romelu Lukaku lo sa bene: oggi al Via del Mare, contro il Lecce, potrebbe firmare una delle tappe più importanti della sua avventura a Napoli. Proprio come accadde il 26 agosto 2019, quando segnò il suo primo gol in Serie A alla sua prima partita con l’Inter di Antonio Conte. Un esordio perfetto, finito 4-0. Oggi, cinque anni dopo, il copione potrebbe riscriversi, con altri colori e un altro scudetto da inseguire.Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la connessione tra Conte e Lukaku è la chiave di volta della stagione del Napoli: è stata la loro intesa – nata a Milano, rinata all’ombra del Vesuvio – a tenere viva la squadra nei momenti più complessi. 🔗 Dalalil gol chelo">Cinque anni dopo il debutto in A con gol proprio contro i salentini, Big Rom sfida ancora il. Ma stavolta c’è in palio il primo postoCerte storie si chiudono dove sono cominciate. Romelulo sa bene: oggi al Via del Mare, contro il, potrebbe firmare una delle tappe più importanti della sua avventura a Napoli. Proprio come accadde il 26 agosto 2019, quando segnò il suo primo gol in Serie A alla sua prima partita con l’Inter di Antonio Conte. Un esordio perfetto, finito 4-0. Oggi, cinque anni dopo, il copione potrebbe riscriversi, con altri colori e un altroda inseguire.Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la connessione tra Conte eè la chiave di volta della stagione del Napoli: è stata la loro intesa – nata a Milano, rinata all’ombra del Vesuvio – a tenere viva la squadra nei momenti più complessi. 🔗 Napolipiu.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, Lecce come crocevia: Ranieri cerca continuità per il sogno Champions - La Roma si avvicina al rush finale della stagione con molti interrogativi sul proprio futuro.Tuttavia, il modo migliore per costruire il domani è massimizzare il presente. Con sei vittorie consecutive in campionato, Ranieri ha riportato la Roma in piena corsa per un obiettivo che sembrava irraggiungibile: la qualificazione alla Champions League. A nove giornate dalla fine, la trasferta di Lecce rappresenta un esame fondamentale. 🔗sololaroma.it

Lecce-Roma, diretta: Giampaolo cerca l'impresa per la salvezza. Gaspar e Karlsson titolari - Partita capitale. Il Lecce contro la Roma al Via del Mare per cercare un'impresa che avvicinerebbe la salvezza. Duello tra giallorossi, con il morale completamente diverso: la squadra di... 🔗quotidianodipuglia.it

Juve Lecce 1-0 LIVE: assedio bianconero che cerca il raddoppio, occasione per Vlahovic - All’Allianz Stadium il match valido per la 32ª giornata di Serie A tra Juve Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve Lecce, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI JUVE LECCE SU JUVENTUSNEWS24.COM JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A, prove di fuga per il Napoli: a bassa quota il successo a Lecce, Conte punta ancora sui gol di McTominay; Lecce-Napoli, Conte cerca l’allungo decisivo. I pronostici di Netwin; Gabriel, energia Lecce: «Mi ispiro a Van Dijk, vorrei sfidare Lukaku»; Napoli-Lecce: Conte si affida a Lukaku e Kvaratskhelia per allungare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lecce-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Lecce affronta il Napoli nella 35esima giornata della Serie A 2024/25. La squadra di Antonio Conte cerca conferme al Via del Mare, dopo aver superato l`Inter. 🔗calciomercato.com

Lecce-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

"Non usa nemmeno il fisico, spara in curva l'occasione giusta", Lukaku 'bocciato' dopo il Lecce: voti e pagelle - Notizie Napoli calcio. Ci pensa capitan Di Lorenzo a piegare il fortino del Lecce e regalare altri tre punti al Napoli capolista. Ecco i voti ricevuti da Romelu Lukaku sui quotidiani dopo Napoli ... 🔗msn.com