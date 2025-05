Dal DNA Cenerentola nuove speranze contro il cancro

Potrebbe essere una svolta nella lotta contro il cancro, e arriva da elementi che solo pochi anni fa venivano considerati come materiali genetici inutili. Si tratta del cosiddetto DNA "Cenerentola", cioè piccole porzioni di genoma, cerchietti di dna esterni ai nostri cromosomi che potrebbero diventare un grimaldello per andare a sviluppare terapie oncologiche sempre più personalizzate ed efficaci e quindi a combattere alcuni tipi di tumori. Il nome, che ovviamente deriva dalla protagonista della fiaba Disney, sta proprio a significare il fatto che per lunghi anni le sue potenzialità sono state trascurate: dal punto di vista scientifico ci si riferisce a tratti di genoma un tempo denominati junk DNA (cioè dna spazzatura) proprio perché – non producendo proteine- erano considerati inutili e marginali.

Dal “DNA Cenerentola” nuove speranze contro il cancro - Sono piccole porzioni di genoma, finora considerate irrilevanti. Invece, proprio come moderne Cenerentola, stanno dimostrando grandi potenzialità contro i tumori. 🔗panorama.it

