© Tg24.sky.it - Dal blackout al Conclave, quante ne sai sulle news della settimana? FAI IL QUIZ blackout di quasi 12 ore ha paralizzato negli scorsi giorni alcuni paesi europei. Le cause non sono ancora note, ma sarebbe stato escluso un cyberattacco. Cinque le vittime indirette. Intanto sui social si sono rincorse immagini che hanno mostrato un ritorno alla vita senza tecnologia, con le persone che si sono riversate nelle strade attendendo insieme, tra varie attività all’aria aperta, il ritorno dell’elettricità. Città del Vaticano si prepara al Conclave, che “non sarà un Conclave lungo”, secondo le dichiarazioni di alcuni cardinali. Mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli, cambia il numero di elettori che entreranno nella Cappella Sistina, dopo alcuni forfait per motivi di salute. Un celebre regista ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà delle conversazioni con Papa Francesco, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema". 🔗 Undi quasi 12 ore ha paralizzato negli scorsi giorni alcuni paesi europei. Le cause non sono ancora note, ma sarebbe stato escluso un cyberattacco. Cinque le vittime indirette. Intanto sui social si sono rincorse immagini che hanno mostrato un ritorno alla vita senza tecnologia, con le persone che si sono riversate nelle strade attendendo insieme, tra varie attività all’aria aperta, il ritorno dell’elettricità. Città del Vaticano si prepara al, che “non sarà unlungo”, secondo le dichiarazioni di alcuni cardinali. Mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli, cambia il numero di elettori che entreranno nella Cappella Sistina, dopo alcuni forfait per motivi di salute. Un celebre regista ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà delle conversazioni con Papa Francesco, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema". 🔗 Tg24.sky.it

Da Donald Trump a Pechino Express, quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ - Un kit di sopravvivenza per assicurare ai cittadini l'autosufficienza di almeno 72 ore, in caso di guerra, disastri naturali o altri stati di crisi, oltre a linee-guida per informare sulla “disponibilità di rifugi”. È la proposta presentata a Bruxelles, che prevede un sistema europeo di stoccaggio per garantire l’accesso a tutte le risorse critiche in caso di condizioni estreme. Mentre l’Unione Europea corre ai ripari, oltreoceano il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’imminente inizio del Liberation Day: il giorno della liberazione degli Usa, il prossimo 2 aprile. 🔗tg24.sky.it

Da Wanda Nara a Anastacia, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ - Uno spettacolo che ha unito le arti della danza e della pittura, quello portato in scena da Roberto Bolle a Palazzo Barberini a Roma. L’Étoile del Teatro alla Scala , che il 26 marzo compirà 50 anni, ha danzato tra le opere di un famoso pittore, regalando agli appassionati una performance unica nel suo genere. Gli amanti della musica, invece, staranno facendo il conto alla rovescia per i prossimi concerti di Anastacia in Italia. 🔗tg24.sky.it

Dal blackout al Conclave, quante ne sai sulle news della settimana? FAI IL QUIZ

Dal blackout al Conclave, quante ne sai sulle news della settimana? FAI IL QUIZ - L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato ... 🔗tg24.sky.it

Il Conclave e il blackout iberico, ad "Agorà" - Il 7 maggio inizierà il Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco, mentre Trump ha tagliato il traguardo dei primi 100 giorni di presidenza e da Putin arriva l’annuncio del cessate il f ... 🔗rai.it

Blackout in Spagna, i cinque secondi che hanno paralizzato la penisola iberica - Davide Tabarelli Black out Spagna e Portogallo Ieri in Spagna e Portogallo un mega black out. Enormi i disagi in tutti i settori con treni e aerei fermi, migliaia di persone bloccate in metropolitane, ... 🔗informazione.it