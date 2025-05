Dal 5 maggio WhatsApp smetterà di funzionare su questi iPhone | l’annuncio di Meta Ecco i modelli interessati

WhatsApp taglia il supporto ai vecchi modelli di iPhone. A partire dal 5 maggio 2025, l'app di messaggistica non funzionerà più su dispositivi che non supportano almeno iOS 15.1. Lo ha comunicato direttamente Meta, la società madre, motivando la scelta con la necessità di "garantire standard di sicurezza e prestazioni sempre più elevati". Tra i modelli esclusi ci sono gli iPhone 5s, 6 e 6 Plus.Gli utenti coinvolti potranno agire in tre modi. Primo: verificare se il proprio dispositivo è aggiornabile a iOS 15.1 andando su "Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software". Secondo: valutare un cambio di smartphone. Terzo: salvare le proprie chat prima del passaggio. Per farlo basta andare su "WhatsApp > Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Esegui backup". Una decisione già vista in passato, parte di un processo continuo di allineamento con le evoluzioni del sistema operativo.

