Dagli Usa ok a equipaggiamenti F-16 per l' Ucraina | Raid russi su Kherson e Kharkiv ci sono vittime

© Tgcom24.mediaset.it - Dagli Usa ok a equipaggiamenti F-16 per l'Ucraina | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ok Usa a parti ed equipaggiamenti di F-16 per l'Ucraina - Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita di parti e equipaggiamenti del caccia F-16 all'Ucraina per 310 milioni di dollari: lo ha reso noto il Pentagono. Tra i principali appaltatori figurano Lockheed Martin Aeronautics, Bae Systems e Aar Corporation. 🔗quotidiano.net

Nuova missione per gli F16 Usa: così si trasformano in cacciatori killer di navi cinesi - I riflettori sono puntati sugli obsoleti F-16, pronti ad esser trasformati dalla Marina Usa in killer silenziosi. Come? Equipaggiandoli con missili anti nave a lungo raggio AGM-158C 🔗ilgiornale.it

Usa, bozza di bilancio 2026: azzerati tutti i fondi per l'Europa dell'Est e i Balcani La proposta di bilancio dell'amministrazione Trump per il 2026 prevede tagli radicali agli aiuti economici, alla c ...

