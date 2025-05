Da Tarquinia al resto d’Italia | parte il tour gastronomico del DivinMangiando

Tarquinia, 3 maggio 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, Il Divin Mangiando, la gara gastronomica promossa dalla cuoca dell’Alleanza Slow Food Viterbo e Tuscia Vittoria Tassoni, con Slow Food Costa della Maremma Laziale, esce dai confini di Tarquinia e si prepara a conquistare le regioni italiane con un inedito format itinerante: DivinMangiando in tour.Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB), il progetto, che vede il sostegno del Comune di Tarquinia, di Slow Food Viterbo e Tuscia e come partner varie aziende agroalimentari locali, coinvolgerà 15 food blogger e food writer di tutta Italia. I partecipanti riceveranno una mistery box ricca di ingredienti provenienti in gran parte da aziende locali di Tarquinia e della provincia di Viterbo. La missione: realizzare ricette originali e racconti digitali capaci di esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, diffondendone i valori e le tradizioni attraverso la creatività e l’esperienza. 🔗 , 3 maggio 2025 – Dopo il successo delle precedenti edizioni, Il Divin Mangiando, la gara gastronomica promossa dalla cuoca dell’Alleanza Slow Food Viterbo e Tuscia Vittoria Tassoni, con Slow Food Costa della Maremma Laziale, esce dai confini die si prepara a conquistare le regioni italiane con un inedito format itinerante:in.Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB), il progetto, che vede il sostegno del Comune di, di Slow Food Viterbo e Tuscia e come partner varie aziende agroalimentari locali, coinvolgerà 15 food blogger e food writer di tutta Italia. Icipanti riceveranno una mistery box ricca di ingredienti provenienti in granda aziende locali die della provincia di Viterbo. La missione: realizzare ricette originali e racconti digitali capaci di esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, diffondendone i valori e le tradizioni attraverso la creatività e l’esperienza. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

