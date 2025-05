Da sogno a tragedia | padre e figlio di 8 anni perdono la vita sull’A1 gravi la madre e la sorellina

Rientravano da Vicenza dove a breve avrebbero iniziato una nuova vita, dopo tanti sacrifici. Un lavoro sicuro da operatore socio-sanitario, un attestato ottenuto con impegno e tenacia, una casa scelta con cura per ricominciare. Invece il sogno si è infranto sull'asfalto dell'autostrada A1, nel tratto tra Anagni e Ferentino, nel cuore della provincia di Frosinone.È qui, al chilometro 615 in direzione sud, che una famiglia di origine nigeriana è stata coinvolta in un terribile incidente stradale. Erano le 15:30 di sabato 3 maggio quando la loro Ford Fiesta grigia, su cui viaggiavano, è stata tamponata con violenza da un Suv Volvo blu scuro. Le cause dell'impatto sono ancora al vaglio della Polizia Stradale di Frosinone: non si esclude che all'origine ci sia lo scoppio di uno pneumatico.

