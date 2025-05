Da Santo Spirito al Vaticano | Pierbattista Pizzaballa il ‘papabile’ formatosi a Ferrara

© Ferraratoday.it - Da Santo Spirito al Vaticano: Pierbattista Pizzaballa, il ‘papabile’ formatosi a Ferrara Ferrara a San Pietro. Potrebbe essere questo il destino di Pierbattista Pizzaballa, in lizza per diventare il successore di Papa Francesco. E non solo. Perché le quote del cardinale classe 1965, cresciuto ecclesiasticamente nella nostra città, sono addirittura in ascesa. Il Conclave si aprirà. 🔗 Daa San Pietro. Potrebbe essere questo il destino di, in lizza per diventare il successore di Papa Francesco. E non solo. Perché le quote del cardinale classe 1965, cresciuto ecclesiasticamente nella nostra città, sono addirittura in ascesa. Il Conclave si aprirà. 🔗 Ferraratoday.it

Un “ferrarese” tra i papabili: Pizzaballa fu a Santo Spirito negli anni ’80 - Ferrara Ha un trascorso ferrarese Pierbattista Pizzaballa, cardinale nominato da Papa Francesco nel settembre del 2023 e ora segnalato, secondo i retroscena che circolano, tra i possibili successori d ... 🔗msn.com

Pierbattista Pizzaballa, chi è il patriarca in Terra Santa - Tra i nomi dei papabili alla successione di Jorge Mario Bergoglio al Soglio Pontificio c'è quello di Pierbattista Pizzaballa. 🔗msn.com

Celebrazione per il Papa al Santo Sepolcro a Gerusalemme officiata da Pizzaballa - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo del Patriarcato latino di Gerusalemme, ha celebrato la messa "per l'eterno riposo dell'anima" di Papa Francesco nella chiesa del Santo Sepolcro nella Città S ... 🔗ansa.it