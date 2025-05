Da Pino Daniele a Renzo Arbore | scuola banca e incontri con Lucio Dalla e Luca De Filippo

© Sbircialanotizia.it - Da Pino Daniele a Renzo Arbore: scuola, banca e incontri con Lucio Dalla e Luca De Filippo Pino Daniele rimane un ricordo vivido. Durante i quattro anni trascorsi insieme, il compagno, che ripeté il secondo anno, si distinse per il suo carattere spontaneo e le sue battute ironiche. Con la sua vena comica, spesso mi diceva: “Peppe, ma io sono chiatto, non ci vedo, chi mi farà cantare?” . L'articolo Da Pino Daniele a Renzo Arbore: scuola, banca e incontri con Lucio Dalla e Luca De Filippo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 L’esperienza scolastica condivisa conrimane un ricordo vivido. Durante i quattro anni trascorsi insieme, il compagno, che ripeté il secondo anno, si distinse per il suo carattere spontaneo e le sue battute ironiche. Con la sua vena comica, spesso mi diceva: “Peppe, ma io sono chiatto, non ci vedo, chi mi farà cantare?” . L'articolo DaconDeè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spiritual, la mostra a Napoli che celebra il genio di Pino Daniele - Una mostra che rende omaggio alla vita e alla carriera di Pino Daniele, artista che ha dato voce alla tradizione partenopea L'articolo Spiritual, la mostra a Napoli che celebra il genio di Pino Daniele proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Film su Pino Daniele, Napoli torna agli anni ’80 per le riprese di “Je so’ pazzo”: tutte le location - A Napoli si gira Je so' pazzo", il film su Pino Daniele. Set in tanti luoghi iconici della città, da piazza del Plebiscito, a via Caracciolo, da via Andrea D'Isernia a Salita Tasso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fabrizio Bosso e Seby Burgio omaggiano Pino Daniele al Teatro dei Sozofili di Modigliana - Nell’ambito della stagione teatrale a cura di Ater fondazione Fabrizio Bosso e Seby Burgio presentano il concerto-spettacolo "Il cielo è pieno di stelle", un omaggio a Pino Daniele da parte di una coppia del jazz italiano contemporaneo. I due musicisti, Bosso alla tromba e Burgio al pianoforte... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Natale al Messaggero, Renzo Arbore: «Tra le mie scoperte anche Vasco Rossi e Pino Daniele. Quella di cui vado; A dieci anni dalla morte di Pino Daniele; Sold out al PalaPartenope per il Memorial Pino Daniele del 19 marzo ‘Je sto vicino a te 70’; Napoli premia Renzo Arbore: «Orgoglioso di un premio nel nome di cantaNapoli». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lanzetta: "Pino Daniele mi diceva 'Sono chiatto, non ci vedo. Chi mi farà cantare?' Rispondevo così" - In un intervento televisivo l'attore e drammaturgo Peppe Lanzetta ha raccontato un aneddoto su Pino Daniele. 🔗msn.com

Pino Daniele, quella prima volta a Latina - Oggi è una data importante per i numerosissimi fan pontini dell’indimenticabile bluesman napoletano: sono passati 45 anni dal concerto al Palazzetto dello sport, organizzato da Musica Radio ... 🔗latinaoggi.eu

Napoli premia Renzo Arbore: «Orgoglioso di un premio nel nome di cantaNapoli» - Alle 17.30 di oggi Renzo Arbore sarà a Napoli ... Nel ’77 toccò a Pino Daniele e “ ‘Na tazzulella ‘e cafè” ad “Alto gradimento” e, poi, a “Doc”; nel’90 a Roberto Murolo ... 🔗ilmattino.it