dà in escandescenza in un centro commerciale e aggredisce i carabinieri arrestato

Arrestato in flagranza di reato un 35enne di nazionalità egiziana. I carabinieri della stazione di Cisterna lo hanno fermato per il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, all'interno di un centro commerciale di Sermoneta, stava dando in escandenza, inveendo.

