Da Cuccia a Nagel da Mussolini a Meloni | Generali contese da banche governi e famiglie Scalate e segreti

© Ilfoglio.it - Da Cuccia a Nagel, da Mussolini a Meloni: Generali contese da banche, governi e famiglie. Scalate e segreti Generali? Che cos’è questo ansiogeno agitarsi attorno al mitologico Leone di Trieste? Per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Perché tutti vogliono le Assicurazioni? Che cos’è questo ansiogeno agitarsi attorno al mitologico Leone di Trieste? Per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La mossa di Mediobanca per rimettere a Cuccia gli amici del governo Meloni - L’offerta lanciata il 24 gennaio scorso, con la quale il Monte dei Paschi vuole conquistare Mediobanca, è stata interpretata da più parti come il tentativo finale di Francesco Gaetano Caltagirone e degli eredi di Leonardo Del Vecchio (Delfin) – grandi azionisti sia di Mps, sia di Mediobanca – di prendere il controllo delle Assicurazioni Generali, di cui pure sono soci, ma senza poteri. Caltagirone e Delfin hanno perso tutti gli assalti lanciati finora alle Generali, compreso l’ultimo del 24 aprile, respinti dal mercato e dalla stessa Mediobanca che, forte della storica quota del tredici ... 🔗linkiesta.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Cuccia a Nagel, da Mussolini a Meloni: Generali contese da banche, governi e famiglie. Scalate e segreti; Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Cuccia a Nagel, da Mussolini a Meloni: Generali contese da banche, governi e famiglie. Scalate e segreti - Le incrollabili generalissime. Il Leone di Trieste non è mai stata fuori dalla politica nonostante gli sforzi e le dichiarazioni in tal senso. È rimasta sempre in una sorta di incrocio ... 🔗ilfoglio.it

Nagel, 'Banca Generali non è azione difensiva da Mps' - Lo ha detto l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel. "Questa operazione la guardiamo da 5 anni almeno" ha spiegato, concepita ora (nonostante la banca sia sotto passivity rule) "nella massima ... 🔗informazione.it

Meloni a 19 anni: “Mussolini? Un buon politico”. Il video è virale - “Io penso che Mussolini fosse un buon politico”. Giorgia Meloni dixit. Correva l’anno 1996 e quella che sarebbe diventata leader di Fratelli d’Italia nonché forte candidata a essere la prima ... 🔗altovicentinonline.it