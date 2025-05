Da bracciante sfruttato a cittadino italiano | perché reputo giusto il referendum sulla cittadinanza

© Ilfattoquotidiano.it - Da bracciante sfruttato a cittadino italiano: perché reputo giusto il referendum sulla cittadinanza italiano, in un Paese che è anche il mio.Sono arrivato in Italia dal Camerun nel 2008, per studiare al Politecnico di Torino. Come tanti stranieri, ho lasciato il mio Paese con in mente un progetto di vita migliore, ma ho conosciuto presto anche l’altra faccia dell’Italia: quella dura e poco conosciuta del lavoro nei campi. Ho lavorato come bracciante agricolo, sfruttato dai caporali.Nonostante tutto, non ho mai smesso di credere in questo Paese. Ho dovuto attendere ancora diversi anni, ma finalmente dopo quasi vent’anni di sacrifici, di studio, lavoro e di lotta per i diritti dei lavoratori, sono diventato ufficialmente cittadino italiano il 2 dicembre del 2022. Un gesto che ho accolto con profonda gratitudine e commozione.Per questo considero giusta e necessaria la proposta di referendum che mira a ridurre da 10 a 5 anni il tempo di residenza richiesto agli stranieri per ottenere la cittadinanza italiana. 🔗 Finalmente, in un Paese che è anche il mio.Sono arrivato in Italia dal Camerun nel 2008, per studiare al Politecnico di Torino. Come tanti stranieri, ho lasciato il mio Paese con in mente un progetto di vita migliore, ma ho conosciuto presto anche l’altra faccia dell’Italia: quella dura e poco conosciuta del lavoro nei campi. Ho lavorato comeagricolo,dai caporali.Nonostante tutto, non ho mai smesso di credere in questo Paese. Ho dovuto attendere ancora diversi anni, ma finalmente dopo quasi vent’anni di sacrifici, di studio, lavoro e di lotta per i diritti dei lavoratori, sono diventato ufficialmenteil 2 dicembre del 2022. Un gesto che ho accolto con profonda gratitudine e commozione.Per questo considero giusta e necessaria la proposta diche mira a ridurre da 10 a 5 anni il tempo di residenza richiesto agli stranieri per ottenere laitaliana. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Inviati dieci chili di occhiali usati al Centro Italiano Lions per la raccolta - Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito gratuitamente in contesti di disagio. 🔗ilrestodelcarlino.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” - A condurre la serata, una coppia inedita: Elena Sofia Ricci e Mika.“Attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale”, così la definisce Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. L'articolo Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Da bracciante sfruttato a cittadino italiano: perché reputo giusto il referendum sulla cittadinanza; Bracciante morto, indagato per omicidio colposo il titolare dell’azienda; Caporalato nel piacentino, arrestati due cittadini indiani: reclutavano e sfruttavano lavoratori stranieri; L’urlo di FdI per Satnam, Luigi ed il mondo degli sfruttati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sfruttavano braccianti nel Piacentino, due arresti - (ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Sfruttavano braccianti, connazionali ... Con questa accusa due cittadini stranieri sono stati arrestati due giorni fa a conclusione di un'indagine condotta dai ... 🔗msn.com

Bracciante fa arrestare un caporale dopo amputazione di un dito - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 20 MAR – Scoperto dai carabinieri un ampio sistema di caporalato in agricoltura con base a Castelfiorentino (Firenze) dopo la denuncia di un bracciante sfruttato a ... 🔗lasicilia.it