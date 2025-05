Da Bollate a Paderno Dugnano da Solaro a Garbagnate aperto il bando per le case popolari

Bollatese, aperto il bando per le case popolari. L’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme rende nota l’apertura del bando per l’assegnazione di alloggi nei Servizi Abitativi Pubblici (cosiddette “case popolari”). Le richieste possono essere presentate da martedì 29 aprile fino al 30 maggio 2025 (entro le ore 10.00). Tutti i residenti e i lavoratori presso i . 🔗 se,ilper le. L’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme rende nota l’apertura delper l’assegnazione di alloggi nei Servizi Abitativi Pubblici (cosiddette “”). Le richieste possono essere presentate da martedì 29 aprile fino al 30 maggio 2025 (entro le ore 10.00). Tutti i residenti e i lavoratori presso i . 🔗 Ilnotiziario.net

Cosa riportano altre fonti

Alberi caduti per il vento, strade bloccate a Bollate e Paderno Dugnano - Il forte vento che da questa mattina soffia su tutto l’hinterland milanese sta causando numerosi disagi e interventi di emergenza da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Dopo quanto accaduto a Senago, a Paderno Dugnano, in via Montessori, due alberi sono caduti a causa delle raffiche violente. La Polizia Locale è intervenuta prontamente riuscendo [...] 🔗ilnotiziario.net

Eventi week-end: 3 giorni di Street-food a Bollate e 44ma “Fiera di Primavera” a Paderno - Questo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 aprile arrivano lo Street-food in piazza a Bollate, con musica e giostre e la “Fiera di Primavera” a Paderno, con tante bancarelle e iniziative, fra cui spettacoli, musica ed eventi promossi delle associazioni. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo anche “Beer festival” e “Circus night” a Cusano [...] 🔗ilnotiziario.net

Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano, chiesto il giudizio immediato per il 18enne. In camera il Mein Kampf e i discorsi di Mussolini - Paderno Dugnano (Milano) – Richiesta di giudizio immediato per Riccardo Chiarioni, il ragazzo oggi diciottenne accusato del massacro della sua famiglia, lo scorso primo settembre, dopo aver festeggiato il compleanno del padre con una pizza nella loro villetta di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Lo anticipa il quotidiano la Repubblica. Sei mesi di indagini da parte dei carabinieri della tenenza di Paderno non hanno però ancora trovato un reale perché al triplice omicidio: padre, madre e fratellino vennero ammazzati con un coltello da cucina. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Da Bollate a Paderno Dugnano, da Solaro a Garbagnate, aperto il bando per le case popolari; Servizi Abitativi Pubblici (SAP); AVVISO APERTURA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI; Bollate: Aperto il bando per l’assegnazione di alloggi pubblici. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media