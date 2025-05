Cyberbullismo cos’è Scorza Garante | Basta bambini sui social Subito la verifica sull’età

Roma, 3 maggio 2025 – Guido Scorza, componente del Garante privacy. Due leggi contro il Cyberbullismo ma le armi sembrano spuntate. Se la soglia si è abbassata all'età della scuola elementare, quando non si è punibili, come facciamo a risolvere quest'emergenza con la legge?"Sicuramente le norme, quella del 2017 e l'ultima, del 2024, hanno rafforzato il sistema integrato di protezione, anche grazie al coordinamento, mi riferisco alla scuola e alle famiglie. Ma ci confrontiamo con un fenomeno che è essenzialmente culturale. Non credo sarebbe Bastato scrivere qualcosa di diverso".Cyberbullismo: qual è la definizione? Quali sono i confini di questo fenomeno?"In quella parola c'è dentro tutto, abbiamo provato ad abbracciare i mali dell'umanità. Stiamo parlando di qualsiasi condotta illecita volta a discriminare, offendere, violare la reputazione o l'intimità di un minore".

Cyberbullismo e revenge porn: siglato protocollo d'intesa tra Carabinieri e Garante Privacy per un uso consapevole di dati e tecnologie digitali - L'Arma dei Carabinieri e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale in ambito formativo e operativo. L'accordo è stato firmato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dal Presidente dell'Autorità, Prof. Pasquale Stanzione. Le finalità condivise si concentrano sulla promozione di un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali e sul potenziamento delle competenze professionali nell'ambito della protezione dei dati personali.

