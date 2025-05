© Oasport.it - Curling, tutte le squadre già qualificate per Milano Cortina 2026. Italia protagonista nelle tre specialità

Con gli ultimi risultati del Mondiale dia coppie misto e ancora prima delle finali in programma oggi, si conoscono già le ottoper torneo (maschile, femminile e, appunto, a coppie miste) per i Giochi Olimpici di.A qualificarsi direttamente per il torneo a Cinque Cerchi sono le otto migliori classificate del ranking scaturito dai piazzamenti degli ultimi due Mondiali con i punteggi che vengono assegnati per il Mondiale a coppie misto in questo modo: 27 punti alla prima classificata, 23 alla seconda, 20 alla terza, 18 alla quarta, 16 alla quinta e via via un punto in meno per ogni posizione in meno.Seguendo queste indicazioni si hanno già le prime ottoal torneo misto a coppie che sono l’, che oltre ad essere Paese ospitante, sarebbe anche qualificata per ranking (chiuderà con 40 o 36 punti in base all’esito della finale di questa sera), l’Estonia (43 o 41 punti), la Gran Bretagna (42 o 38 punti), la Svezia (41 punti), la Norvegia (33 punti), il Canada (32 punti), la Svizzera (28 punti) e gli USA (27 punti). 🔗 Oasport.it