Curling Mondiali doppio misto 2025 | Constantini Mosaner in finale Estonia ko all’extra end

Constantini e Amos Mosaner volano in finale nei Mondiali di Curling doppio misto 2025, in corso a Fredericton (Canada). Il duo azzurro, campione olimpico in carica, supera l’Estonia all’ultimo tiro dell’extra end con il punteggio di 7-6. Risultato storico per il Curling italiano, che in un Mondiale non aveva mai raggiunto una finale. In Canada i campionissimi azzurri stanno portando a compimento un percorso mozzafiato. Il girone A, infatti, lo hanno concluso saldamente al primo posto grazie alle nove vittorie in altrettanti match disputati contro Finlandia (10-3), Germania (10-3), Corea del Sud (9-4), Danimarca (8-5), Canada (7-5), Scozia (7-4), Cina (8-2), Svezia (6-4) e Paesi Bassi (8-5 all’extra-end). Ora la finale sarà contro la Scozia di Bruce Mouat e Jennifer Dodds, già battuti 7-4 nel Round Robin. 🔗 Stefaniae Amosvolano inneidi, in corso a Fredericton (Canada). Il duo azzurro, campione olimpico in carica, supera l’all’ultimo tiro dell’extra end con il punteggio di 7-6. Risultato storico per ilitaliano, che in un Mondiale non aveva mai raggiunto una. In Canada i campionissimi azzurri stanno portando a compimento un percorso mozzafiato. Il girone A, infatti, lo hanno concluso saldamente al primo posto grazie alle nove vittorie in altrettanti match disputati contro Finlandia (10-3), Germania (10-3), Corea del Sud (9-4), Danimarca (8-5), Canada (7-5), Scozia (7-4), Cina (8-2), Svezia (6-4) e Paesi Bassi (8-5-end). Ora lasarà contro la Scozia di Bruce Mouat e Jennifer Dodds, già battuti 7-4 nel Round Robin. 🔗 Sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini-Mosaner volano ai playoff - L’Italia del curling si conferma grande protagonista ai Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento di spicco della stagione 2024/25, vede sul ghiaccio la coppia d’oro composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro), i quali sono ancora imbattuti nella competizione. 🔗sportface.it

LIVE Italia-Canada 1-3, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: doppio punto dei nordamericani nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 23.46: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone canadese a punto e due azzurre nella casa quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 23.40: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end 23.38: L’Italia evita il disastro ma subisce comunque il doppio punto dei canades. Molto precisa Constantini e brava Gallant comunque a piazzare il secondo punto 23. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Estonia 2-4, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: ancora un doppio punto per gli estoni nel quarto end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57: Corto l’ultimo tiro di Lill. Restano due le stone azzurre a punto quando mancano tre tiri alla fine dell’end 23.56: Sono due le stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end. 23.54: Preciso Mosaner che piazza la stone a punto dopo 4 tiri del quinto end 23.46: Kaldvee è particolarmente ispirata oggi e questa non è una buona notizia per l’Italia. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Curling, Mondiali doppio misto 2025: Constantini/Mosaner in finale, Estonia ko all’extra end; LIVE Italia-Estonia 7-6, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: azzurri in finale dopo un extra-end assurdo! Magie a raffica di Stefania Constantini!; Mondiali di doppio misto, Constantini-Mosaner straripanti: superano l'Estonia 7-6 all'extra-end e volano in finale per l'oro; Stefania Constantini e Amos Mosaner, obiettivo centrato: Italia ai play-off dei Mondiali di curling 2025 nel doppio misto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Curling, Constantini e Mosaner in finale ai Mondiali di doppio misto - Stefania Constantini e Amos Mosaner ancora una volta nella storia: i campioni olimpici in carica si sono conquistati l'accesso alla finale di Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, in Canada ... 🔗rainews.it

Curling:mondiali doppio misto, Costantini-Mosaner caccia all'oro - Stefania Constantini e Amos Mosaner portano l'Italia in finale ai mondiali di doppio misto di curling. 🔗ansa.it

Perché la finale dei Mondiali di curling misto non si vedrà in tv. L’alternativa dello streaming - Sabato 3 maggio, alle ore 19.00 italiane, l'Italia affronterà la Scozia nella finale dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto: Stefania ... 🔗oasport.it