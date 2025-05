Curling l’Australia conquista il bronzo ai Mondiali di doppio misto Attesa per Italia-Scozia

l'Australia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Curling doppio misto dopo essersi imposta nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Gli oceanici hanno sconfitto l'Estonia per 9-2 e si sono meritati il terzo gradino del podio, alle spalle di Italia e Scozia che alle ore 19.00 si fronteggeranno nell'atto conclusivo per il titolo iridato.l'Australia, che aveva primeggiato nel gruppo B con otto successi in nove partite disputate, si è regalata il risultato di lusso dopo che nella notte aveva perso nettamente il confronto con gli anglosassoni, mentre i baltici si sono dovuti accontentare del piazzamento ai piedi del podio dopo che avevano trascinato Amos Mosaner e Stefania Constantini all'extra-end nell'ultima sfida da dentro o fuori.

