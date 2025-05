Cultura | alla scoperta dell’artigianato cinese con una vlogger italiana

© Romadailynews.it - Cultura: alla scoperta dell’artigianato cinese con una vlogger italiana cinese ha incantato il pubblico all’89esima edizione della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze. Seguite una vlogger italiana per scoprire la bellezza senza tempo e l’innovazione del patrimonio cinese.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma614188361418832025-05-03Cultura-alla-scoperta-dell-artigianato-cinese-con-una-vlogger-italiana Agenzia Xinhua 🔗 L’artigianato tradizionaleha incantato il pubblico all’89esima edizione della Mostra internazionaledi Firenze. Seguite unaper scoprire la bellezza senza tempo e l’innovazione del patrimonio.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma614188361418832025-05-03-dell-artigianato--con-una-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

