Cultura a Capri | orari estesi per Villa Jovis e Certosa di San Giacomo più opportunità per i visitatori

Culturale di Capri, in attuazione dell’accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Città di Capri per la gestione dei siti monumentali della Certosa di San Giacomo e Villa Jovis. Un percorso che, nel segno di una fruizione più ampia e inclusiva, porta oggi un significativo incremento di giorni e orari di apertura. Villa Jovis, grazie al nuovo servizio di accoglienza garantito dall’associazione Culturale Ápeiron, è ora aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Anche la Certosa di San Giacomo sarà visitabile con orario ampliato: tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Il nuovo orario offrirà al pubblico maggiori opportunità per apprezzare l’eccezionale architettura monastica e per visitare il nuovo Museo archeologico di Capri, “L’Isola dei Cesari. 🔗 Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimoniole di, in attuazione dell’accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Città diper la gestione dei siti monumentali delladi San. Un percorso che, nel segno di una fruizione più ampia e inclusiva, porta oggi un significativo incremento di giorni edi apertura., grazie al nuovo servizio di accoglienza garantito dall’associazionele Ápeiron, è ora aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Anche ladi Sansarà visitabile cono ampliato: tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Il nuovoo offrirà al pubblico maggioriper apprezzare l’eccezionale architettura monastica e per visitare il nuovo Museo archeologico di, “L’Isola dei Cesari. 🔗 Ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Mostra Caravaggio a Roma: orari estesi e aperture speciali per Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio - ATTENZIONE: il 22 aprile Palazzo Barberini e Galleria Corsini saranno chiusi. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Visto l’incredibile successo di pubblico che sta riscuotendo, la mostra CARAVAGGIO 2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, prolunga i suoi orari di apertura per venire incontro alla grande richiesta. 🔗funweek.it

"Linguaggi dell’Anima: Ritmi di Equità": a Capri due giornate all’insegna di solidarietà, inclusione, gusto e cultura - È in programma il 17 e il 21 marzo 2025, a Capri, Linguaggi dell’Anima: Ritmi di Equità, due giornate ricche di eventi, dibattiti, attività pratiche e iniziative culturali aperti a tutti, per vivere momenti di condivisione, riflessione e divertimento in una delle cornici più suggestive del... 🔗napolitoday.it

Mostra Caravaggio a Roma: orari estesi e aperture speciali per Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio - Visto l’incredibile successo di pubblico che sta riscuotendo, la mostra CARAVAGGIO 2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, prolunga i suoi orari di apertura per venire incontro alla grande richiesta. A partire da giovedì 17 aprile 2025, gli appassionati avranno più tempo per immergersi nel genio rivoluzionario di Michelangelo Merisi. 🔗funweek.it

Cosa riportano altre fonti

Cultura a Capri: orari estesi per Villa Jovis e Certosa di San Giacomo, più opportunità per i visitatori; La nuova vita della scuola del Tufello: abbandonata da 15 anni sarà “polo civico culturale”; L’ex scuola elementare Parini sarà un centro culturale polivalente. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

CAPRI - Villa Jovis e Certosa di San Giacomo, ampliati gli orari di apertura e potenziati i servizi di accoglienza - Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale di Capri, in attuazione dell’accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Città di Capri per la gestione dei siti mo ... 🔗napolimagazine.com