Cucine da Incubo 11 Da Mimmo a Ciampino Roma è il quinto ristorante da salvare

© Davidemaggio.it - Cucine da Incubo 11, Da Mimmo a Ciampino (Roma) è il quinto ristorante da salvare quinto appuntamento dell’undicesima edizione di Cucine da Incubo la scena si sposta nel Lazio. Domani, in prima serata su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo arriverà infatti a Ciampino, in provincia di Roma, per tentare di salvare il ristorante Da Mimmo.Cucine da Incubo 11: Da MimmoIl ristorante Da Mimmo è gestito da Mimmo, un ristoratore di lunghissimo corso che ormai da diverso tempo non ha più voglia di gestire il suo locale. Nel menù del ristorante sono previste decine di piatti, attraverso i quali l’uomo dichiara di voler accontentare tutte le possibili richieste della propria clientela. Tuttavia, questo aspetto rende il servizio completamente disorganizzato, sia in sala e sia in cucina. In primis perché i rapporti tra Mimmo e il suo staff – composto da sua moglie Michela, le cameriere Carmen e Francesca e la tuttofare Michela – non sono dei migliori e le liti sono frequentissime. 🔗 Nelappuntamento dell’undicesima edizione didala scena si sposta nel Lazio. Domani, in prima serata su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo arriverà infatti a, in provincia di, per tentare diilDada11: DaIlDaè gestito da, un ristoratore di lunghissimo corso che ormai da diverso tempo non ha più voglia di gestire il suo locale. Nel menù delsono previste decine di piatti, attraverso i quali l’uomo dichiara di voler accontentare tutte le possibili richieste della propria clientela. Tuttavia, questo aspetto rende il servizio completamente disorganizzato, sia in sala e sia in cucina. In primis perché i rapporti trae il suo staff – composto da sua moglie Michela, le cameriere Carmen e Francesca e la tuttofare Michela – non sono dei migliori e le liti sono frequentissime. 🔗 Davidemaggio.it

