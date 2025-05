Cubo in tour con sindaco e assessori | Più sicurezza per le scuole Una cancellata? È un’ipotesi

© Ilrestodelcarlino.it - Cubo, in tour con sindaco e assessori: "Più sicurezza per le scuole. Una cancellata? È un’ipotesi" sindaco Enzo Lattuca e gli assessori allo sport e ai lavori Pubblici Christian Castorri e alla sicurezza Luca Ferrini, hanno accettato l’invito del Resto del Carlino a effettuare un sopralluogo intorno agli spazi scolastici del Cubo, probabilmente il principale nervo scoperto in termini di sicurezza nel territorio cesenate e lo hanno fatto scandagliando con attenzione ogni criticità e confrontandosi con chi quelle latitudini le frequenta quotidianamente. 🔗 E’ mercoledì e sono le sette di sera. Ma a primavera inoltrata, col caldo e le vacanze che si avvicinano, alle sette di sera, il sole è ancora alto. E questo aiuta, di certo. Così come incidono le transenne del cantiere antistante la stazione ferroviaria che hanno tolto – provvisoriamente – uno degli storici punti di appoggio dei frequentatori male assortiti della zona. Ovviamente però non basta. IlEnzo Lattuca e gliallo sport e ai lavori Pubblici Christian Castorri e allaLuca Ferrini, hanno accettato l’invito del Resto del Carlino a effettuare un sopralluogo intorno agli spazi scolastici del, probabilmente il principale nervo scoperto in termini dinel territorio cesenate e lo hanno fatto scandagliando con attenzione ogni criticità e confrontandosi con chi quelle latitudini le frequenta quotidianamente. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Sindaco e assessori a Borello, incontro pubblico sulla sicurezza nell'hub di quartiere - Lunedì 3 marzo, alle ore 18:30, all’hub di comunità di Borello (Piazza San Pietro in Solfrino, 465) si terrà un incontro pubblico incentrato sul tema della sicurezza urbana. L’appuntamento, promosso ed organizzato dall’amministrazione comunale anche a seguito delle sollecitazioni provenienti da... 🔗cesenatoday.it

“Libriamoci”, il sindaco Sacchetti e gli assessori lettori per un giorno nelle scuole primarie - Anche Santarcangelo aderisce all’iniziativa nazionale “Libriamoci”, in corso dal 17 al 22 febbraio: nell’occasione, la biblioteca “Baldini” ha organizzato una serie di letture nelle scuole primarie della città, coinvolgendo le lettrici volontarie del gruppo Reciproci Racconti e gli amministratori... 🔗riminitoday.it

I campi da padel non piacciono. Insulti contro sindaco e assessori - Un mese fa circa i primi messaggi su Facebook, ora alcuni striscioni nei pressi del cantiere del centro sportivo di Vassalini (apparsi nella giornata di venerdì). A qualcuno, a Chiesa in Valmalenco, la struttura allestita nel centro sportivo malenco, due "tensostrutture" verdi che ospiteranno alcuni campi da padel, evidentemente non piace proprio. Il motivo? Si presume sia una questione di estetica, i tendoni non piacciono. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cubo, in tour con sindaco e assessori: Più sicurezza per le scuole. Una cancellata? È un’ipotesi; Retromarcia sulla chiusura del parcheggio al Cubo: Il degrado è soprattutto sopra; Ora San Lazzaro parla albanese: una scuola per i figli degli immigrati. 🔗Su questo argomento da altre fonti