Crozza-De Luca | Macché terzo mandato non mi è mai interessato… Habemus papam De Luca Totò primus

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che tra enigmi e annunci criptici svela il suo "terzo segreto di Fatima" e, altro che terzo mandato, si autoproclama "Papa De Luca Totò primus".

