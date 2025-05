Crowdfunding al liceo Piero della Francesca Scuola sostenibile grazie alle borracce

© Lanazione.it - Crowdfunding al liceo Piero della Francesca. Scuola sostenibile grazie alle borracce Scuola ecosostenibile. Questo l’obiettivo del Crowdfunding lanciato dal liceo Piero della Francesca per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il Crowdfunding, "Eco Piero – Un futuro più green", ha l’obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico: l’acquisto di borracce realizzate in materiale ecosostenibile che, a partire dall’anno scolastico 20262027, verranno distribuite gratuitamente a tutti gli studenti e studentesse. In parallelo, la Scuola si doterà di appositi erogatori di acqua potabile gratuiti, così da eliminare le bottigliette di plastica dalle macchinette. Il progetto è nato dagli studenti e studentesse del gruppo CIC del liceo Piero della Francesca che, nel lavoro preparatorio, ha ascoltato la comunità scolastica, fatto domande, accolto proposte e hanno infine concluso che a Scuola c’è bisogno di maggiore sensibilizzazione all’educazione ecologica, al rispetto per l’ambiente e all’equilibrio tra attività umane e natura. 🔗 AREZZO Rendere laeco. Questo l’obiettivo dellanciato dalper realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il, "Eco– Un futuro più green", ha l’obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico: l’acquisto direalizzate in materiale ecoche, a partire dall’anno scolastico 20262027, verranno distribuite gratuitamente a tutti gli studenti e studentesse. In parlo, lasi doterà di appositi erogatori di acqua potabile gratuiti, così da eliminare le bottigliette di plastica dmacchinette. Il progetto è nato dagli studenti e studentesse del gruppo CIC delche, nel lavoro preparatorio, ha ascoltato la comunità scolastica, fatto domande, accolto proposte e hanno infine concluso che ac’è bisogno di maggiore sensibilizzazione all’educazione ecologica, al rispetto per l’ambiente e all’equilibrio tra attività umane e natura. 🔗 Lanazione.it

