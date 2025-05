Cristiano Iovino il tatuatissimo personal trainer ha confermato la relazione con Ilary alla giudice che deve decidere sulla separazione tra Totti e Blasi

© Iodonna.it - Cristiano Iovino, il tatuatissimo personal trainer, ha confermato la relazione con Ilary alla giudice che deve decidere sulla separazione tra Totti e Blasi Totti non si era inventato tutto, quando raccontava al Corriere della Sera di aver scoperto sul telefonino della moglie le prove del suo tradimento, almeno stando a quel che ha dichiarato Cristiano Iovino, il tatuatissimo personal trainer: «Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale». Ilary Blasi smentisce le voci sul tradimento di Francesco Totti: «Un complotto» X Leggi anche › Cristiano Iovino racconta il rapporto con Ilary Blasi: «Tra noi una frequentazione intima» E non l’ha detto a un giornale; l’ha detto a una giudice, Simona Rossi, che deve decidere sulla separazione tra Totti e Blasi. 🔗 E così Francesconon si era inventato tutto, quando raccontava al Corriere della Sera di aver scoperto sul telefonino della moglie le prove del suo tradimento, almeno stando a quel che ha dichiarato, il: «Tra me ec’è stata una vera e intensa, intima e sentimentale».smentisce le voci sul tradimento di Francesco: «Un complotto» X Leggi anche ›racconta il rapporto con: «Tra noi una frequentazione intima» E non l’ha detto a un giornale; l’ha detto a una, Simona Rossi, chetra. 🔗 Iodonna.it

Approfondimenti da altre fonti

Totti-Blasi, scontro finale in tribunale: parla l’uomo del caffè, il personal trainer Cristiano Iovino - È il giorno del supertestimone nel processo , davanti al tribunale civile di Roma , per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi . Si tratta del personal trainer Cristiano Iovino . A darne notizia è Giuseppe Scarpa sul quotidiano La Repubblica . Iovino è un testimone chiave nel processo civile. È stato proprio il personal trainer a rivelare, nel corso di un’intervista al quotidiano Il... 🔗feedpress.me

Cristiano Iovino, mostrato in aula il video completo del pestaggio al personal trainer - È stato mostrato in aula, nel processo a carico di tre ultras rossoneri indagati nella maxi inchiesta sulle curve di San Siro, il video delle diverse fasi del pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile del 2024 in via Traiano a Milano. Nel filmato, oltre al rapper Fedez (non coinvolto nel procedimento legato agli ultras), compare anche il suo ex bodyguard Christian Rosiello, a processo con rito ordinario insieme a Francesco Lucci, fratello dell’ex capo ultrà della curva Sud, e Riccardo Bonissi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Inchiesta Doppia Curva, tra i testimoni sarà citato anche il personal trainer dei vip Cristiano Iovino - Il 20 febbraio si aprirà al tribunale di Milano il processo per alcuni degli indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa alle curve di San Siro. Tra i testimoni citati ci sarà anche il personal trainer dei vip, Cristiano Iovino.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iovino al processo per il divorzio Totti-Blasi, 20 minuti a ruota libera: «Con Ilary altro che caffè: una vera e intensa relazione, dal 2020»; Divorzio Totti-Blasi, Iovino dalla giudice: Intensa relazione con Ilary altro che caffé. Con ritocco dell'assegno; Cristiano Iovino, chi è il personal trainer (presunto) amante di Ilary? Età, tatuaggi, vita privata e gli inco; Cristiano Iovino, laziale e tatuato con simboli fascisti: chi è il personal trainer con il quale Ilary Blasi …. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iovino, il personal trainer invischiato con Ilary Blasi rinuncia al suo sogno: ceduta la società di ristorazione - il personal trainer Cristiano Iovino, romano, classe 1986 e già protagonista di una relazione con Ilary Blasi, dice addio al suo sogno di diventare imprenditore proprio a Milano nel campo della ... 🔗affaritaliani.it

Totti e Ilary Blasi, a processo Iovino svela: "Ho avuto una relazione con lei". La confessione - Cristiano Iovino, 36 anni, il tatuatissimo e un po’ truce personal trainer romano con giro milanese, ieri ha raccontato la sua verità davanti al giudice Simona Rossi, che deve decidere sulla ... 🔗msn.com

Totti-Blasi, in aula Cristiano Iovino conferma: "Con Ilary una vera relazione dal 2020" - La difesa del Pupone ha voluto chiamare come teste Cristiano iovino, personal trainer di Milano che secondo alcuni gossip avrebbe avuto una relazione con la conduttrice, che però ha sempre negato. 🔗informazione.it