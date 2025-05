Cresce la fiducia per la fine della guerra azienda trevigiana apre a Odessa

© Trevisotoday.it - Cresce la fiducia per la fine della guerra, azienda trevigiana apre a Odessa fine estate 2025 apriremo il nostro primo Prosecco Bar ad Odessa, città meridionale dell'Ucraina recentemente presa di mira dai droni russi nella guerra che purtroppo è ancora in corso»: ha annunciato Sandro Bottega, imprenditore del vino a capo della storica azienda Bottega SpA di Bibano, tra. 🔗 «Aestate 2025 apriremo il nostro primo Prosecco Bar ad, città meridionale dell'Ucraina recentemente presa di mira dai droni russi nellache purtroppo è ancora in corso»: ha annunciato Sandro Bottega, imprenditore del vino a capostoricaBottega SpA di Bibano, tra. 🔗 Trevisotoday.it

Nuovi cortei a Gaza per fine guerra - 16.25 Manifestazione di centinaia di palestinesi nel campo di Jabalia, nel Nord di Gaza. Chiedono la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione terroristica". I video delle proteste sono postati da diversi account della Striscia. C'erano già state manifestazioni circa due settimane fa. Poi si erano interrotte. Sui social, alcuni video mostravano manifestanti inseguiti e dispersi dalla sicurezza di Hamas. 🔗servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Tajani “Penso stop guerra entro fine primavera, ottimista” - ROMA (ITALPRESS) – “Voglio essere ottimista, ogni passo che si faa livello diplomatico va nella giusta direzione. Credo chelentamente si potrà arrivare alla pace, credo che entro la finedella primavera o al massimo in estate, ormai non conviene più anessuno continuare a combattere”. Così il vicepremier e ministrodegli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Francesco Giorgino a XXI Secolo su Rai1. 🔗ildenaro.it

Nel centrodestra cresce solo FdI, male il Pd e aumenta la fiducia in Meloni - Nel centrodestra l'unica a sorridere è la premier Giorgia Meloni secondo le rilevazioni dell'istituto di ricerca Bidimedia. I sondaggi al 25 febbraio sull'intenzioni di voto premiano infatti Fratelli d'Italia con un +0,5%, facendolo salire al 28,9%. Male invece il Partito democratico, se si... 🔗europa.today.it

In Israele c'è una società civile ancora viva, che resiste - In Israele cresce il coro di dissenso dei riservisti, chiedono il ritorno immediato di tutti gli ostaggi anche a costo di porre fine alla guerra. Situazione imbarazzante per i vertici dell ... 🔗huffingtonpost.it

Fiducia dei consumatori in calo: cresce l’ansia in Europa tra dazi, inflazione e stagnazione - La fiducia dei consumatori nell’eurozona crolla ad aprile ai minimi da fine 2022. Cresce la pressione su Lagarde e sulla Bce mentre il Fmi taglia le previsioni di crescita globale e gli effetti delle ... 🔗msn.com