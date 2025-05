Cremonese-Sassuolo | le probabili formazioni

© Sport.periodicodaily.com - Cremonese-Sassuolo: le probabili formazioni Cremonese-Sassuolo si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Zini.Cremonese-Sassuolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono reduci dal terzo pareggio nelle ultime cinque giornate contro la Sampdoria, un punto che non cambia di molto la classifica visto che il posto nei playoff è ormai assicurato. Mancano sei lunghezze per raggiungere lo Spezia, mentre sono quattro quelle di vantaggio sulla Juve Stabia.Gli emiliani, già certi della promozione in A, sono reduci dalla terza vittoria consecutiva contro la Carrarese che ha permesso loro di salire a quota 81. 🔗 Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20242025. Entrambe le squadre hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi, playoff per i grigiorossi e promozione per gli emiliani.si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono reduci dal terzo pareggio nelle ultime cinque giornate contro la Sampdoria, un punto che non cambia di molto la classifica visto che il posto nei playoff è ormai assicurato. Mancano sei lunghezze per raggiungere lo Spezia, mentre sono quattro quelle di vantaggio sulla Juve Stabia.Gli emiliani, già certi della promozione in A, sono reduci dalla terza vittoria consecutiva contro la Carrarese che ha permesso loro di salire a quota 81. 🔗 Sport.periodicodaily.com

