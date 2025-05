Cremonese | pareggio a Genova playoff ancora in bilico

Il pareggio senza reti ottenuto giovedì pomeriggio a Genova contro la Sampdoria ha lasciato sensazioni alterne in casa Cremonese. Da un lato c'è un po' amaro in bocca. In ottica classifica, il terzo posto e lo Spezia si sono allontanati in modo quasi irrimediabile (6 punti di distacco tra le due squadre a tre gare dal termine del campionato, nonostante lo scontro diretto ancora da giocare). E la Juve Stabia si è invece avvicinata a -4. Restando sulla gara di Marassi, è un dato che il reparto offensivo della Cremonese, brillante nelle precedenti uscite, è apparso piuttosto spuntato. De Luca, Johnsen e compagni hanno chiuso un match senza realizzare reti per la prima volta dal 3 febbraio. In generale i lombardi hanno sofferto sia il grande caldo, che il ritmo di gioco elevato dei blucerchiati.

