Cremlino | no Kiev a tregua?E' neonazismo

Cremlino, Peskov, dichiara che "lo scopo del cessate il fuoco proposto dalla Federazione russa è quello di testare la disponibilità di Kiev a trovare soluzioni per una pace sostenibile". E aggiunge: il rifiuto da parte di Kiev della tregua di tre giorni per il Giorno della Vittoria "dimostra che il fondamento ideologico dell'attuale regime è il neonazismo". Intanto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev avverte Zelensky:se provoca il 9 maggio, "nessuno può garantire che Kiev arrivi al 10". 🔗 15.11 Il portavoce del, Peskov, dichiara che "lo scopo del cessate il fuoco proposto dalla Federazione russa è quello di testare la disponibilità dia trovare soluzioni per una pace sostenibile". E aggiunge: il rifiuto da parte didella tregua di tre giorni per il Giorno della Vittoria "dimostra che il fondamento ideologico dell'attuale regime è il". Intanto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev avverte Zelensky:se provoca il 9 maggio, "nessuno può garantire chearrivi al 10". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

