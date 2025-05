‘Credevo fosse un’infezione urinaria ma stavo morendo’ | l’incubo per un assorbente dimenticato

© Notizieaudaci.it - 'Credevo fosse un'infezione urinaria, ma stavo morendo': l'incubo per un assorbente dimenticato

un’infezione cronica alle vie urinarie. Aveva dolori lancinanti, ricorrenti, e nonostante le numerose cure antibiotiche, il suo stato di salute non migliorava. Ma la verità, per quanto incredibile e scioccante, era un’altra.Anna Osborn pensava di soffrire di un’infezione cronica alle vie urinarie Come riferito da Daily Star Anna Osborn, 30 anni, terapista ricreativa dell’Indiana (Stati Uniti), ha scoperto solo dopo quattro lunghi mesi di sofferenze che all’origine dei suoi sintomi c’era un assorbente interno dimenticato nel suo corpo da quasi un anno.Era ottobre 2023 quando la donna ha iniziato ad avvertire i primi dolori. I medici hanno diagnosticato una semplice cistite, prescrivendole antibiotici. Ma i sintomi si ripresentavano puntualmente. 🔗 Per mesi ha pensato di soffrire dicronica alle vie urinarie. Aveva dolori lancinanti, ricorrenti, e nonostante le numerose cure antibiotiche, il suo stato di salute non migliorava. Ma la verità, per quanto incredibile e scioccante, era un’altra.Anna Osborn pensava di soffrire dicronica alle vie urinarie Come riferito da Daily Star Anna Osborn, 30 anni, terapista ricreativa dell’Indiana (Stati Uniti), ha scoperto solo dopo quattro lunghi mesi di sofferenze che all’origine dei suoi sintomi c’era uninternonel suo corpo da quasi un anno.Era ottobre 2023 quando la donna ha iniziato ad avvertire i primi dolori. I medici hanno diagnosticato una semplice cistite, prescrivendole antibiotici. Ma i sintomi si ripresentavano puntualmente. 🔗 Notizieaudaci.it

