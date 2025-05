Costantini e Mosaner portano l’Italia sul tetto del mondo del curling | storico oro iridato

© Ilfattoquotidiano.it - Costantini e Mosaner portano l’Italia sul tetto del mondo del curling: storico oro iridato Costantini e Amos Mosaner trionfano ai Mondiali di curling di Fredericton in Canada, conquistando l’oro nella specialità del doppio misto. Nella finalissima, la coppia italiana ha avuto la meglio sulla Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, campioni del mondo in carica. Un risultato storico, poiché nessuna rappresentativa di curling italiana aveva mai conquistato un titolo iridato. Costantini e Mosaner (in forza alle Fiamme Oro) dopo aver portato all’Italia il primo oro nel curling alle Olimpiadi, durante i Giochi di Pechino 2022, ora portano i colori azzurri anche sul tetto del mondo, diventando la prima coppia mista a centrare il bis Olimpiadi-Mondiali.Per Constantini e Mosaner sono 22 le vittorie consecutive sul palcoscenico internazionale, chiudendo imbattuti sia i Giochi olimpici 2022 sia i Mondiali 2025. 🔗 Stefaniae Amostrionfano ai Mondiali didi Fredericton in Canada, conquistando l’oro nella specialità del doppio misto. Nella finalissima, la coppia italiana ha avuto la meglio sulla Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, campioni delin carica. Un risultato, poiché nessuna rappresentativa diitaliana aveva mai conquistato un titolo(in forza alle Fiamme Oro) dopo aver portato alil primo oro nelalle Olimpiadi, durante i Giochi di Pechino 2022, orai colori azzurri anche suldel, diventando la prima coppia mista a centrare il bis Olimpiadi-Mondiali.Per Constantini esono 22 le vittorie consecutive sul palcoscenico internazionale, chiudendo imbattuti sia i Giochi olimpici 2022 sia i Mondiali 2025. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner devono tenere alta la guardia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner sfidano il fenomeno Mouat - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46: L’Italia, campione olimpica in carica, è una delle outsider di lusso in questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni Olimpici e l’avvio della loro avventura iridata è stata molto promettente. 18.43: Ancora un esame importante per gli azzurri che affrontano i forti scozzesi, che hanno subito ieri sera la prima sconfitta del torneo. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Svezia 6-4, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: ottava vittoria di fila per Constantini/Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 00.43 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 00.42 Constantini/Mosaner volano sull’8-0 di parziale nel loro percorso nel gruppo A. I due azzurri ora attendono l’ultimo appuntamento, previsto per domani pomeriggio contro i Paesi Bassi, incontro decisamente alla portata per completare l’en plein nella prima fase del torneo iridato. 🔗oasport.it

