Così la cappella Sistina si trasforma per ospitare il Conclave

© Romatoday.it - Così la cappella Sistina si trasforma per ospitare il Conclave cappella Sistina in vista del Conclave, che si aprirà martedì 7 maggio. Ieri mattina, i vigili del fuoco hanno installato sul tetto il celebre comignolo: da lì, nei prossimi giorni, si alzeranno le fumate che annunceranno al mondo l’elezione — o meno. 🔗 Continua a ritmo serrato l’allestimento dellain vista del, che si aprirà martedì 7 maggio. Ieri mattina, i vigili del fuoco hanno installato sul tetto il celebre comignolo: da lì, nei prossimi giorni, si alzeranno le fumate che annunceranno al mondo l’elezione — o meno. 🔗 Romatoday.it

Progetto umbro sul Conclave: "Così ho digitalizzato in 3D i tesori della Cappella Sistina" - "Così ho digitalizzato in 3D i luoghi del Conclave". Dal cuore dell’Umbria arriva l’appassionata testimonianza di chi ha vissuto i luoghi e i simboli dei Conclave da una prospettiva inedita e privilegiata. Quella del perugino Aldo Pascucci, uno degli imprenditori tecnologici più innovativi d’Italia che con l’azienda umbra Archimede Arte ha digitalizzato in 3D il patrimonio artistico dei Musei Vaticani in un grandioso progetto avviato nel 2012 su incarico dell’allora direttore Antonio Paolucci e terminato prima dell’inizio del covid quando direttrice era Barbara Jatta. 🔗lanazione.it

Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” - Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” José Luis Ballester ha fatto una cosa scandalosa. Ha ammesso di aver fatto pipì nel Rae’s Creek, tra un colpo degli Augusta Masters, una specie di Wimbledon del golf. Lo spagnolo stava giocando a fianco del numero 1 al mondo Scottie Scheffler e non ce l’ha fatta più: Mentre si dirigeva verso la tredicesima buca… “mi ero completamente dimenticato che avevamo quei bagni a sinistra del teebox. 🔗ilnapolista.it

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

