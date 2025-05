Così Goldrake ha contribuito alla globalizzazione

© Ilfoglio.it - Così Goldrake ha contribuito alla globalizzazione Goldrake. Il robot esordì sugli schermi giapponesi nella primavera del 1975, e arrivò in Italia tre anni dopo. Non aveva bisogno dello scudo forgiato da un dio: era interamente d’acciaio. E invece di Durlindana possedeva l’alabarda spaziale, oltre a una collezione di ordigni i cui nomi, in un’età tecnologicamente meno raffinata di adesso, erano sufficienti per far sognare: maglio perforante, raggio disintegratore, raggio antigravità, lame rotanti, pioggia di fuoco. Molti adulti, però, storsero il naso: tutta quella violenza avrebbe danneggiato le menti dei pupetti in estasi ogni volta che Goldrake attivava un’arma invocandola a gran voce. 🔗 Se i Greci andavano in visibilio per le imprese di Achille e gli uomini del Medioevo si identificavano in Orlando, i quaranta-cinquantenni di oggi hanno avuto. Il robot esordì sugli schermi giapponesi nella primavera del 1975, e arrivò in Italia tre anni dopo. Non aveva bisogno dello scudo forgiato da un dio: era interamente d’acciaio. E invece di Durlindana possedeva l’alabarda spaziale, oltre a una collezione di ordigni i cui nomi, in un’età tecnologicamente meno raffinata di adesso, erano sufficienti per far sognare: maglio perforante, raggio disintegratore, raggio antigravità, lame rotanti, pioggia di fuoco. Molti adulti, però, storsero il naso: tutta quella violenza avrebbe danneggiato le menti dei pupetti in estasi ogni volta cheattivava un’arma invocandola a gran voce. 🔗 Ilfoglio.it

