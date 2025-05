Cosa succede con Alfonso… Zeudi bomba vera dopo il Grande Fratello

Grande Fratello? Un mese dopo la fine del reality, ecco Cosa è successo. Il Grande Fratello si è concluso il 31 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi. Un'edizione "extra large", durata oltre sei mesi, che ha messo a dura prova gli inquilini della casa, arrivati alla fine visibilmente provati, soprattutto dal punto di vista psicologico.Ma il reality non è davvero finito: fuori dalla casa più spiata d'Italia, gli ex concorrenti continuano a far parlare di sé. Non sono mancate frecciatine, polemiche, discussioni tra fan e rapporti che si sono evoluti in modo inaspettato. Alcuni legami nati nella casa si sono già sciolti, mentre altri – a sorpresa – sono appena sbocciati. A fare il punto della situazione, di recente, è stata un'influencer molto seguita, che ha rivelato un dettaglio curioso su due ex inquilini: Alfonso D'Apice e Zeudi Di Palma.

