Cosa serve ai territori | i segni e i fondi dal maxi decreto alle altre opere

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa serve ai territori: i segni e i fondi, dal maxi decreto alle altre opere segni. Suor Mariangela aveva risposto così, quando le avevamo chiesto come lei e le sorelle di Montepaolo, nelle colline forlivesi, avessero potuto accettare di restare nell’eremo alluvionato una volta, poi rialluvionato una seconda, infine pure terremotato. “Leggi i segni”: in quella frase c’era non solo una professione di fede, ma anche una visione di mondo. segni deriva dal latino signum, il segno visibile, l’immagine scolpita, intagliata, affine dunque al ‘secare’, al tagliare. Il segno, i segni sono gli intagli della vita e la pervicace resistenza degli abitanti sopra Dovadola – Silvia e Gianni del Casetto, le altre attività – è il segno di cui tutti avevamo bisogno. Una comunità, anche lontana, anche nell’appennino, anche fra le frane ancora irrisolte (giù a valle è tutto più facile, nelle difficoltà), riparte e respira. 🔗 E poi leggi i. Suor Mariangela aveva risposto così, quando le avevamo chiesto come lei e le sorelle di Montepaolo, nelle colline forlivesi, avessero potuto accettare di restare nell’eremo alluvionato una volta, poi rialluvionato una seconda, infine pure terremotato. “Leggi i”: in quella frase c’era non solo una professione di fede, ma anche una visione di mondo.deriva dal latino signum, il segno visibile, l’immagine scolpita, intagliata, affine dunque al ‘secare’, al tagliare. Il segno, isono gli intagli della vita e la pervicace resistenza degli abitanti sopra Dovadola – Silvia e Gianni del Casetto, leattività – è il segno di cui tutti avevamo bisogno. Una comunità, anche lontana, anche nell’appennino, anche fra le frane ancora irrisolte (giù a vè tutto più facile, nelle difficoltà), riparte e respira. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Serve davvero mangiare carne per avere i muscoli? Ecco cosa dice la scienza - Molti credono che la carne sia essenziale per sviluppare i muscoli, ma la scienza racconta un’altra storia. Ricerche recenti dimostrano che le proteine vegetali possono garantire gli stessi risultati di quelle animali, con l’aggiunta di importanti benefici per la salute. Allora, è davvero necessario consumare carne per costruire muscoli? Il primo mito da sfatare è che solo la carne fornisca proteine complete. 🔗cultweb.it

Cos’è e a cosa serve la gattaiola: come incoraggiare il micio ad usarla - La gattaiola è una porticina per gatti che permette loro di muoversi liberamente tra la casa e l'esterno. Favorisce l’autonomia del micio e asseconda il suo desiderio di esplorazione, ma a volte serve pazienza per abituarlo ad usarla.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Un laser a CO2 all’ospedale di Campostaggia: ecco a cosa serve - Poggibonsi (Siena), 2 aprile 2025 – All’ospedale di Campostaggia arriva il laser multidisciplinare a CO2, utile sia in ambito ginecologico sia in quello dermatologico. È stato inaugurato stamani alla presenza dell’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini. In ambito ginecologico, con il laser a CO2 è possibile innanzitutto trattare i condilomi, che sono espressione di un’infezione da virus HPV (Human Papilloma Virus). 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Al via una nuova edizione dei “Segni del Sacro”: sette incontri tra Signa, Poggio a Caiano e Carmignano per far conoscere realtà di grande bellezza; La giornalista ucraina Roshchyna muore in un carcere russo, segni di torture e organi asportati; Giornalista ucraina uccisa, sul corpo segni di torture e organi asportati; Segni, al via la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa serve ai territori: i segni e i fondi, dal maxi decreto alle altre opere - E poi leggi i segni. Suor Mariangela aveva risposto così ... ora c’è però da affrontare il tema della messa in sicurezza strutturale del territorio e della realizzazione di opere non solo di sicurezza ... 🔗msn.com

Cosa significa da una rx torace il risultato "segni di aortosclerosi"? - Fumo, non faccio attività di qualunque genere. Andando a fare una rx torace per via di una brutta tosse da qualche mese, nel referto compare: "segni di aortosclerosi". Mi devo preoccupare? 🔗pazienti.it

'Segni sacri': chiese e conventi aperti per "far conoscere la bellezza" - Unire le forze per far conoscere e valorizzare i propri territori: è questa la spinta che anima l’iniziativa “Segni sacri” che porta ad aprire chiese e ... 🔗gonews.it