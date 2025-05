Cosa non possono fare i cardinali in Conclave e cosa succede loro se infrangono le regole

cardinali elettori una volta che si chiudono le porte della Cappella Sistina. Primo tra tutti: l'obbligo assoluto della segretezza. cosa succede a chi li infrange? A Fanpage.it ha spiegato tutto Antonio Angelucci, professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università dell'Insubria. 🔗 Non sono pochi gli obblighi e i divieti che hanno ielettori una volta che si chiudono le porte della Cappella Sistina. Primo tra tutti: l'obbligo assoluto della segretezza.a chi li infrange? A Fanpage.it ha spiegato tutto Antonio Angelucci, professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università dell'Insubria. 🔗 Fanpage.it

Fallimento di 23andme: cosa possono fare gli utenti per proteggere i propri dati - La dichiarazione di bancarotta di 23andMe sta generando confusione e preoccupazione per ciò che accadrà con i dati delle persone che hanno utilizzato il servizio o di un familiare o un amico che lo ha usato. Ecco alcuni suggerimenti che le persone possono seguire per proteggere i propri dati e avere la serenità di poter ancora prevenire che vengano resi accessibili ai potenziali acquirenti di 23andMe: Rivedere le Impostazioni di Condivisione Dati: Accedi al tuo account (se ancora disponibile) e verifica le informazioni che hai condiviso, in particolare con terze parti. 🔗.com

Mobilità 25/26: vincolati con figli minori di 16 anni possono presentare domanda. Cosa fare in mancanza di scuole esprimibili nel comune di ricongiungimento - I docenti soggetti al vincolo neoassunti o a quello mobilità possono comunque presentare domanda nel caso rientrino in una delle previste deroghe, indicando il comune di ricongiungimento o quello di assistenza. L'articolo Mobilità 25/26: vincolati con figli minori di 16 anni possono presentare domanda. Cosa fare in mancanza di scuole esprimibili nel comune di ricongiungimento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Servizio scuole paritarie valido in ricostruzione carriera, Anief in Europa. Parere dell’Avvocato Generale il 5 giugno, decisione entro l’autunno. Cosa possono fare i docenti [VIDEO] - Il 12 marzo c'è stata l’udienza alla Corte di Giustizia Europea sulla questione del riconoscimento degli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie. Il caso interessa circa 300.000 insegnanti, pari al 30% del corpo docente italiano, che attualmente non vedono conteggiato questo periodo ai fini degli scatti stipendiali e della ricostruzione di carriera una volta assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali. 🔗orizzontescuola.it

"A Napoli certe cose non si possono fare", l'ironia di Salvatore Turco è virale - Antonio Conte ha scoperto dopo 8 mesi di lavoro che a Napoli certe cose non si possono fare. Ma cosa non si può fare? Quale sarebbe la novità? Non si può trattenere uno come Kvaratskhelia? Non si può ... 🔗msn.com

Conte e le cose che non si possono fare. Tifosi in fermento a Napoli - AGI - In questi otto mesi ho capito che tante cose qui non si possono fare". È bastata questa frase, pronunciata da Antonio Conte nella conferenza stampa del 18 aprile, per scatenare un terremoto emot ... 🔗msn.com

Cose che non si possono fare sul proprio balcone: comportamenti vietati dalla legge e dal buonsenso - Ci sono diverse cose che non si possono fare sul proprio balcone, anche se questo è una proprietà privata a tutti gli effetti. Ecco 10 comportamenti che sono vietati sia dalla legge che dal buonsenso, ... 🔗pianetadesign.it