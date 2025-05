Cosa hanno fatto i carabinieri Garlasco parlano i genitori di Chiara Poggi | Sono venuti di notte

Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a sollevare interrogativi e a suscitare forti emozioni. A distanza di così tanto tempo, i genitori della giovane vittima, Rita Preda e Giuseppe Poggi, restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Le loro parole, affidate ai microfoni del programma televisivo Quarto Grado, non lasciano spazio a dubbi: “Alberto Stasi è colpevole, Andrea Sempio non c’entra niente”. Il riferimento è all’amico del fratello di Chiara, tornato recentemente al centro dell’attenzione per una nuova indagine della Procura di Pavia, che ha riaperto, almeno formalmente, il suo fascicolo per omicidio in concorso.La madre di Chiara non nasconde l’amarezza per l’ennesima svolta: “Sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, ma ora non posso fare a meno di pensare che mentre lui ora riprenderà la sua vita normale, mia figlia non la riprenderà più”. 🔗 Diciotto anni dopo l’omicidio di, il caso dicontinua a sollevare interrogativi e a suscitare forti emozioni. A distanza di così tanto tempo, idella giovane vittima, Rita Preda e Giuseppe, restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Le loro parole, affidate ai microfoni del programma televisivo Quarto Grado, non lasciano spazio a dubbi: “Alberto Stasi è colpevole, Andrea Sempio non c’entra niente”. Il riferimento è all’amico del fratello di, tornato recentemente al centro dell’attenzione per una nuova indagine della Procura di Pavia, che ha riaperto, almeno formalmente, il suo fascicolo per omicidio in concorso.La madre dinon nasconde l’amarezza per l’ennesima svolta: “Sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, ma ora non posso fare a meno di pensare che mentre lui ora riprenderà la sua vita normale, mia figlia non la riprenderà più”. 🔗 Caffeinamagazine.it

