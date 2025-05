Cosa fare oggi a Roma gli eventi da non perdere

Roma si anima di eventi culturali, mercatini, mostre d’arte e iniziative per tutte le età. Che tu sia un appassionato di arte, un amante della musica, un genitore in cerca di attività per i più piccoli o semplicemente alla ricerca di un’idea originale per goderti il weekend, la Capitale ha qualCosa da offrire. Ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti in programma oggi, sabato 3 maggio 2025, secondo la guida di Funweek. MercatiniFicus al MassimoPresso il Garum – Museo della Cucina, in Via dei Cerchi 87, si tiene il mercatino “Ficus al Massimo”. L’evento, aperto dalle 10:30 alle 20:00, offre articoli di artigianato, vintage e design. Ingresso gratuito. MostreFLOWERS. Dal Rinascimento all’intelligenza artificialeAl Chiostro del Bramante, in Arco della Pace 5, è in corso una mostra che esplora il potere evocativo dei fiori attraverso arte, scienza e tecnologia. 🔗 Con l’arrivo di maggio,si anima diculturali, mercatini, mostre d’arte e iniziative per tutte le età. Che tu sia un appassionato di arte, un amante della musica, un genitore in cerca di attività per i più piccoli o semplicemente alla ricerca di un’idea originale per goderti il weekend, la Capitale ha qualda offrire. Ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti in programma, sabato 3 maggio 2025, secondo la guida di Funweek. MercatiniFicus al MassimoPresso il Garum – Museo della Cucina, in Via dei Cerchi 87, si tiene il mercatino “Ficus al Massimo”. L’evento, aperto dalle 10:30 alle 20:00, offre articoli di artigianato, vintage e design. Ingresso gratuito. MostreFLOWERS. Dal Rinascimento all’intelligenza artificialeAl Chiostro del Bramante, in Arco della Pace 5, è in corso una mostra che esplora il potere evocativo dei fiori attraverso arte, scienza e tecnologia. 🔗 Funweek.it

Se ne parla anche su altri siti

Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi in vista di Roma: cosa può fare e cosa ancora no - La nuova stagione tennistica di Jannik Sinner inizia dai campi d’allenamento di Montecarlo. L’ultimo conto alla rovescia per il suo definitivo rientro in campo è appena cominciato, perché da oggi – lunedì 14 aprile – il numero 1 al mondo può finalmente tornare ad allenarsi liberamente. Sospeso per tre mesi da ogni competizione per il caso Clostebol (lo stop patteggiato con la WADA durerà fino al prossimo 4 maggio), per il tennista altoatesino il traguardo degli Internazionali di Roma – in programma dal 7 al 18 maggio – non è mai stato così vicino. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa fare oggi a Roma, gli eventi da non perdere - Se sei a Roma oggi, sabato 12 aprile 2025, e stai cercando idee per trascorrere una giornata diversa dal solito, la città offre un ricco calendario di eventi per tutti i gusti. Tra arte, cultura, scienza, natura e buon cibo, ecco una selezione delle proposte più interessanti in programma, per vivere al meglio questo fine settimana primaverile. Hanami all’Orto Botanico Il Museo Orto Botanico di Roma ospita l’Hanami, la tradizionale festa giapponese dei ciliegi in fiore. 🔗funweek.it

Cosa fare oggi a Roma, gli eventi da non perdere - Oggi, domenica 13 aprile 2025, si celebra la Domenica delle Palme, ricorrenza che apre la Settimana Santa e porta con sé momenti di raccoglimento spirituale, ma anche un’atmosfera viva e partecipata in tutta la città. Roma si veste di primavera e propone un ricco ventaglio di appuntamenti culturali, musicali e per famiglie, perfetti per chi vuole godersi la giornata tra tradizione e svago. Ecco una selezione dei principali eventi in programma oggi: Hanami all’Orto Botanico Il Museo Orto Botanico di Roma ospita l’Hanami, la tradizionale festa giapponese dei ciliegi in fiore. 🔗funweek.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 maggio; Cosa fare a Roma dal primo al 4 maggio. Mostre, concerti e sagre; Cosa fare gratis a Roma questa settimana; Cosa fare a Roma: mostre, eventi e appuntamenti di Maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cosa fare oggi a Roma, gli eventi da non perdere - Con l’arrivo di maggio, Roma si anima di eventi culturali, mercatini, mostre d’arte e iniziative per tutte le età. Che tu sia un appassionato di arte, un ... 🔗funweek.it

Cosa fare (anche gratis) a Roma sabato 3 e domenica 4 maggio: dall'ingresso libero ai Musei ai mercatini vintage con Ficus al Massimo - Il primo fine settimana di maggio è arrivato. A Roma e nei dintorni si respira un piccolo assaggio dell’estate: il sole inizia a risplendere e accompagna i tanti eventi in ... 🔗msn.com

Cosa fare a Roma: mostre, eventi e appuntamenti di Maggio - Cosa fare a Roma nel mese di maggio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti ... 🔗grazia.it