Cosa è successo a Vanoli nell’intervallo di Torino-Venezia prima di crollare a bordo campo

Vanoli sta bene dopo il malore accusato nel secondo tempo di Torino-Venezia: l'elettrocardiogramma ha dato esito negativo. Il retroscena su quello che era accaduto negli spogliatoi nell'intervallo. 🔗 Paolosta bene dopo il malore accusato nel secondo tempo di: l'elettrocardiogramma ha dato esito negativo. Il retroscena su quello che era accaduto negli spogliatoi nell'intervallo. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torino-Venezia, che paura per Vanoli: ecco cosa è successo - Attimi di panico durante il match tra Torino e Venezia di questa sera: il tecnico granata Vanoli protagonista di uno spiacevole avvenimento Questa sera si è giocata un’importante sfida in chiave salvezza tra Torino e Venezia, che si è conclusa da poco sul risultato di 1-1. I padroni di casa non inseguivano alcun obiettivo particolare, se non quello di rendere orgogliosi i propri tifosi, mentre per gli ospiti era di fondamentale importanza muovere la classifica. 🔗spazionapoli.it

Paolo Vanoli crolla a terra durante Torino-Venezia: cosa è successo - Attimi di grande spavento in Torino-Venezia, conclusasi 1-1, a causa del malore accusato dall‘allenatore dei granata Paolo Vanoli. Il tecnico, dopo il calcio di rigore assegnato alla sua squadra al 76esimo minuto, ha avuto una discussione molto accesa con il suo difensore Maripan per poi crollare a terra in seguito a un mancamento. Per fortuna Vanoli si è rialzato qualche secondo dopo, riprendendo il suo posto in panchina. 🔗ilfattoquotidiano.it

«L'ho strozzata io». Franco Pettineo confessa: ha ucciso Sabrina Baldini. La relazione, la fuga e la cattura: cosa è successo - Ha confessato Franco Pettineo, 52 anni, l'uomo che l'altra notte ha ucciso, strozzandola, la convivente Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta ieri mattina in un'abitazione di... 🔗leggo.it

Se ne parla anche su altri siti

Cosa è successo a Vanoli nell’intervallo di Torino-Venezia prima di crollare a bordo campo - Paolo Vanoli sta bene dopo il malore accusato nel secondo tempo di Torino-Venezia: l'elettrocardiogramma ha dato esito negativo ... 🔗fanpage.it

Paolo Vanoli crolla a terra durante Torino-Venezia: cosa è successo - Attimi di grande spavento in Torino-Venezia, conclusasi 1-1, a causa del malore accusato dall ‘allenatore dei granata Paolo Vanoli. Il tecnico, dopo il calcio di rigore assegnato alla sua squadra al 7 ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Paolo Vanoli, malore e paura per l'allenatore del Torino: si accascia e crolla a terra, poi si riprende. Cosa è successo - Un rigore a favore col Var, un rapido scatto dalla panchina a uno dei suoi giocatori, poi un'improvvisa caduta: attimi di paura allo stadio Grande Torino, durante Torino-Venezia, ... 🔗msn.com