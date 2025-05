Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami | inesperto in partenza poi danneggiato da Verstappen

© Oasport.it - Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami: inesperto in partenza, poi danneggiato da Verstappen Kimi Antonelli è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP di Miami, la cui partenza è stata ritardata a causa dell’acquazzone che ha colpito la località statunitense e che aveva portato anche all’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione. Il giovane pilota della Mercedes ha avuto la possibilità di prendere il via al palo per la prima volta in carriera e indubbiamente ha pagato l’inesperienza, a maggiore ragione perché l’asfalto era bagnato.Alle sue spalle Oscar Piastri si è mosso meglio e lo ha affiancato, cercando immediatamente il sorpasso alla prima curva. Il pilota italiano avrebbe dovuto avere un po’ più di accortezza in quel frangente, invece ha tentato una manovra un po’ troppo spinta ed è andato largo al primo cambio di direzione, rientrando così in pista in quarta posizione. 🔗 è scattato dalla pole positionRace del GP di, la cuiè stata ritardata a causa dell’acquazzone che ha colpito la località statunitense e che aveva portato anche all’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione. Il giovane pilota della Mercedes ha avuto la possibilità di prendere il via al palo per la prima volta in carriera e indubbiamente ha pagato l’inesperienza, a maggiore ragione perché l’asfalto era bagnato.Alle sue spalle Oscar Piastri si è mosso meglio e lo ha affiancato, cercando immediatamente il sorpasso alla prima curva. Il pilota italiano avrebbe dovuto avere un po’ più di accortezza in quel frangente, invece ha tentato una manovra un po’ troppo spinta ed è andato largo al primo cambio di direzione, rientrando così in pista in quarta posizione. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Il giubbotto che Kimi Antonelli indossa quando fa caldo, ne esiste solo uno al mondo: a cosa serve - Kimi Antonelli e Russell si dividono la giacca innovativa che può cambiare la Formula 1: è un esemplare unico al mondo e potrebbe aiutare i piloti nelle tappe più calde.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kimi Antonelli ha un’unica paura per il debutto in Formula 1: “C’è solo una cosa che non voglio fare” - Alla vigilia del GP d'Australia della Formula 1 2025 in cui Andrea Kimi Antonelli farà il suo debutto in F1, il 18enne bolognese ha messo in chiaro quali sono le sue aspettative e rivelato qual è invece l'unica cosa che si augura non accada.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kimi Antonelli pronto al debutto in F1: “C’è una cosa che proprio non devo fare…” - Mancano ormai meno di due settimane al debutto ufficiale in Formula Uno di Kimi Antonelli, che sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali a Melbourne in occasione del weekend del Gran Premio d’Australia 2025. Il giovane pilota italiano della Mercedes comincerà la sua stagione da rookie a soli 18 anni, dopo aver svolto comunque negli ultimi 10-11 mesi un’intensa preparazione tra prove libere, simulatore e test. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Max Verstappen tampona Kimi Antonelli ai box: cosa è successo nella Sprint Race di Miami; Quando Kimi Antonelli non mise la freccia durante l’esame di guida; Kimi Antonelli e il giubbotto refrigerante della Mercedes, cosa è: ne esiste solo uno al mondo; Volete capire Kimi Antonelli? Accomodatevi: ecco cosa ha detto dopo la gara in Bahrain, dove (tra le altre cose) ha fatto una manovra da panico su Max Verstappen. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Max Verstappen tampona Kimi Antonelli ai box: cosa è successo nella Sprint Race di Miami - FORMULA 1 - Grave unsafe release della Red Bull nel corso della Sprint Race del GP Miami, a Verstappen è stata inflitta una penalità di 10 secondi. 🔗eurosport.it

Gp Miami, Sprint Race: Norris beffa Piastri, Hamilton terzo. Antonelli sfortunato, Leclerc out nel pre-griglia - Una gara Sprint così caotica, vinta da Lando Norris, non la si era mai vista. La pioggia ci ha messo lo zampino costringendo la direzione gara a rinviare la partenza dopo un paio di ... 🔗ilmessaggero.it

Kimi Antonelli, il predestinato: chi è il pilota della Mercedes. La fidanzata, le passioni e perché si chiama così - Il miglior tempo nella qualifica sprint in Florida al volante della Mercedes di Formula 1 non è stato solo un exploit: è la conferma che Kimi Antonelli è il volto nuovo dell’automobilismo ... 🔗corrieredellumbria.it