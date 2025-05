Cosa c’entra il cambiamento climatico con le assenze dei bimbi a scuola? Lo studio sul diritto allo studio negato

cambiamento climatico è l'assenza dei bambini dai banchi di scuola. Negli ultimi 20 anni 80.000 bambini non hanno frequentato le lezioni a causa di un ciclone tropicale, perdendo in tutto 1,1 milioni anni di scuola. 🔗 Una delle più drammatiche conseguenze delè l'assenza dei bambini dai banchi di. Negli ultimi 20 anni 80.000 bambini non hanno frequentato le lezioni a causa di un ciclone tropicale, perdendo in tutto 1,1 milioni anni di. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bambini e aumento delle allergie in Lombardia: ecco perché e cosa centra il cambiamento climatico - Milano, 2 aprile 2025 - È sensazione comune che le allergie colpiscono sempre più spesso i bambini e non risparmiano neppure gli adulti. E un perché e una conferma arrivano dal XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), che si svolgerà domani e venerdì a Pavia. Ecco le cause principali. Cambiamento climatico È il cambiamento climatico la causa diretta anche di un forte aumento del numero di casi di malattie allergiche e respiratorie, che oggi, rispetto a 20 anni fa, è cresciuto in tutto il mondo del 30%: l'aumento generalizzato ... 🔗ilgiorno.it

Bambini e aumento delle allergie in Lombardia: ecco perché e cosa c’entra il cambiamento climatico - Milano, 2 aprile 2025 - È sensazione comune che le allergie colpiscono sempre più spesso i bambini e non risparmiano neppure gli adulti. E un perché e una conferma arrivano dal XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), che si svolgerà domani e venerdì a Pavia. Ecco le cause principali. Cambiamento climatico È il cambiamento climatico la causa diretta anche di un forte aumento del numero di casi di malattie allergiche e respiratorie, che oggi, rispetto a 20 anni fa, è cresciuto in tutto il mondo del 30%: l'aumento generalizzato ... 🔗ilgiorno.it

Cosa ci dice sul cambiamento climatico di oggi la scoperta dell’eccezionale evento di fusione glaciale avvenuto in Antartide 900 anni fa - Varese, 14 aprile 2025 – Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista scientifica Communications Earth and Environment con il titolo “A warming pulse in the Antarctic continent changed the landscape during the Middle Ages” ha ricostruito per la prima volta gli effetti di un repentino riscaldamento climatico avvenuto tra 900 e 989 anni fa. Un evento di fusione glaciale senza precedenti, risalente al Periodo Caldo Medievale, che ha lasciato tracce sorprendenti su un ghiacciaio della Terra Vittoria settentrionale, in Antartide. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Cambiamento climatico, cosa sta succedendo ai poli terrestri? - I poli potrebbero spostarsi di alcune decine di metri entro il 2100 a causa della modifica della posizione dell'asse di rotazione terrestre ... 🔗msn.com

Il lavoro al tempo della crisi climatica - Qual è l’impatto del cambiamento climatico sul lavoro in Italia e in Europa? Settori più esposti, rischi per la salute, misure di prevenzione e risposte normative ... 🔗rinnovabili.it

Cosa sono i tipping point, i “punti di non ritorno” della crisi climatica - Alcuni cambiamenti climatici possono diventare irreversibili. Scopri quali sono i tipping point e perché è importante prevenirli ... 🔗valori.it