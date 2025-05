Cosa c’è da sapere sul ricchissimo Paris FC seconda squadra di Parigi che sfiderà il PSG in Ligue 1

Paris FC è stato promosso in Ligue 1 e dal 2025-2026 sfiderà il Paris Saint Germain. Club ambizioso il Paris FC che appartiene alla ricchissima famiglia Arnault e alla Red Bull. 🔗 IlFC è stato promosso in1 e dal 2025-2026ilSaint Germain. Club ambizioso ilFC che appartiene alla ricchissima famiglia Arnault e alla Red Bull. 🔗 Fanpage.it

