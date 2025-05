Cortona Comics 2025 il fumetto protagonista assoluto nel cuore della Toscana

Arezzo, 3 maggio, 2025 – Dal 31 maggio al 2 giugno Cortona torna a essere il centro nevralgico del fumetto italiano e internazionale con la terza edizione di Cortona Comics, che punta ancora di più con forza sull'universo della nona arte, moltiplicando gli appuntamenti, le iniziative speciali e i protagonisti.Quest'anno infatti, tutti gli ospiti, più di 50, saranno concentrati in un lungo weekend, con 3 giorni di immersione totale nel mondo delle nuvole, con un programma fitto e ambizioso, imperdibile per ogni appassionato.«Si sta avvicinando la terza edizione di Cortona Comics - dichiara il sindaco Luciano Meoni - siamo molto soddisfatti per una sempre maggiore sinergia fra la direzione artistica dell'evento e l'Ufficio cultura del Comune.

